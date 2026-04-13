Von der Leyen reclama reabrir Ormuz: "La guerra de Irán ya cuesta 22.000 millones extra a la UE en combustibles fósiles"

Von der Leyen aboga por ayudas públicas focalizadas a los más vulnerables, coordinación entre Estados miembros y compras conjuntas de energía para contener precios.

Bruselas prepara medidas para reducir la factura energética, como rebajas en impuestos y tasas de la electricidad y reformas en el mercado de CO2.

La presidenta de la Comisión Europea denuncia que el cierre de Ormuz causa graves daños económicos y pide consolidar un alto el fuego en la región, incluyendo Líbano.

Von der Leyen urge reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo y gas, tras un aumento de 22.000 millones en la factura energética de la UE.

Desde que Donald Trump y Benjamin Netanyahu iniciaron la guerra contra Irán hace 44 días, la factura de combustibles fósiles para la UE ha aumentado en 22.000 millones de euros y seguirá creciendo mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado e incluso después, avisa Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión ha urgido este lunes a reabrir de inmediato este estratégico cuello de botella, por el que transita el 20% del petróleo y el gas mundiales, y ha reclamado además consolidar un alto el fuego total que se extienda también al Líbano, aún bajo los bombardeos de Israel.

"El cierre del estrecho de Ormuz está causando graves daños y restablecer la libertad de navegación es de máxima importancia. También nos preocupa que los ataques continuados contra Líbano puedan descarrilar todo el proceso", ha dicho Von der Leyen tras una reunión de emergencia del Ejecutivo comunitario consagrada al conflicto en Oriente Próximo.

"Desde el inicio del conflicto, hace 44 días, nuestra factura por las importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 22.000 millones de euros. 44 días, 22.000 millones y ni una sola molécula adicional de energía", ha denunciado la alemana. "Esto demuestra el enorme impacto que esta crisis tiene en nuestra economía. Incluso si las hostilidades cesaran de inmediato, la interrupción del suministro energético procedente del Golfo persistirá durante algún tiempo". El llamamiento de Von der Leyen se produce el mismo día que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado la convocatoria conjunta con Reino Unido de una reunión de alto nivel para poner en marcha "una misión multinacional pacífica destinada a restablecer la libertad de navegación" en Ormuz. "Esta misión estrictamente defensiva, separada de las partes beligerantes del conflicto, tiene la intención de ser desplegada tan pronto como las circunstancias lo permitan", ha escrito Macron en su cuenta de la red social X. Por su parte, Von der Leyen ha anunciado que presentará el próximo miércoles -justo antes de la cumbre informal de líderes europeos que se celebra en Chipre- una batería de medidas destinadas a rebajar la factura energética, entre las que no ha mencionado el impuesto a las grandes compañías que reclama el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las iniciativas que sopesa Bruselas destaca una propuesta legislativa para rebajar los impuestos y tasas de la electricidad (que representan el 15% de la factura), así como los cargos de red (18%). El Ejecutivo comunitario propondrá además nuevas reformas puntuales del mercado europeo de CO2 con el fin de aliviar también su impacto en el recibo (11%).

La presidenta de la Comisión ha apostado además por relajar las reglas de la UE sobre ayudas públicas nacionales, con el fin de facilitar a los Estados miembros que salgan al rescate de las empresas y hogares más vulnerables.

Eso sí, Von der Leyen ha insistido en que las ayudas energéticas diseñadas a nivel nacional no deben tener un carácter general sino concentrarse de forma selectiva en los más afectados y tener una vigencia temporal.

La alemana ha reclamado además a los Gobiernos que coordinen su actuación y que impulsen las compras conjuntas de petróleo y gas, evitando que la competencia dispare todavía más los precios. "En cualquier crisis, la unidad es nuestra fuerza", asegura.

El Ejecutivo comunitario insiste en que todavía no se dan las condiciones para activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, que se sí se utilizó durante la pandemia y al inicio de la guerra de Ucrania, lo que permitiría dejar en suspenso las reglas de disciplina fiscal, tal y como pide Italia.

"Las grandes intervenciones económicas deben ser mínimas para evitar un deterioro indebido de los déficits públicos. Las condiciones para activar otras medidas, como la cláusula general de escape o las cláusulas nacionales, no se cumplen actualmente", sostiene Von der Leyen.

A largo plazo, la presidenta de la Comisión defiende que la UE debe proseguir con su apuesta por las energías renovables y la nuclear para acabar cuanto antes con su dependencia de los combustibles fósiles.