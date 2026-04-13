Adiós a la 'hucha de la pandemia': las familias españolas ahorran un 17% menos que la media europea

Italia, con una tasa de ahorro del 10,64%, es el país más cercano a España en este aspecto, mientras que Grecia y Rumanía presentan tasas negativas o muy bajas.

El repunte del consumo y la inflación tras la pandemia han erosionado el colchón de ahorro acumulado, situando a España por detrás de países como Alemania o Francia.

El ahorro de los hogares en España está limitado por una menor renta neta y el elevado coste de la vivienda, que absorbe hasta el 36% de los ingresos en alquiler.

Las familias españolas ahorran un 17% menos que la media europea, con una tasa de ahorro del 11,94% de su renta disponible.

El regreso a la plena normalidad económica tras la pandemia ha devuelto a las finanzas familiares españolas a su cruda realidad histórica. A cierre de 2025, la tasa bruta de ahorro de los hogares en España se ha estabilizado en un 11,94% de su renta disponible.

Esta cifra certifica una importante pérdida de músculo financiero en comparación con nuestro entorno: el colchón español es un 17% inferior a la media de la eurozona.

En términos exactos, supone una desventaja de 2,5 puntos porcentuales frente al robusto 14,44% que logran retener los hogares de los 20 países de la moneda única.

El análisis de la última década muestra que la cultura del ahorro en nuestro país continúa presentando signos de vulnerabilidad estructural.

Los años previos a la Covid-19 evidencian especialmente la brecha entre España y la eurozona. Mientras que entre 2015 y 2019 los hogares del bloque del euro mantuvieron una hucha muy estable —guardando siempre más de un 12% de sus ingresos— el colchón nacional sufrió un continuo desgaste.

Llegó a hundirse a un mínimo del 5,26% a principios de 2018. ¿Qué explica esta fragilidad? La respuesta radica en los propios cimientos del presupuesto familiar.

Los españoles disponen de menos renta neta para ahorrar que la media del euro. Según Eurostat, en 2025 esa cifra alcanza los 20.367 euros anuales para el hogar típico —medida tras restar impuestos y sumar ayudas, ajustada equitativamente por tamaño familiar—, frente a los 23.767 euros de la eurozona en 2024 (un 15% menos).

A esto se suma el peso de la vivienda. Según cifras de Idealista, el alquiler se lleva el 36% de los ingresos y las hipotecas, el 25%.

La temporalidad laboral (25% del empleo) y la emancipación tardía (a los 30,5 años de media), según Fundación Mapfre y Fedea, perpetúan la solidaridad intrafamiliar: miles de jóvenes dependen de las ayudas de sus padres como red de seguridad, sin margen para ahorros propios.

El espejismo del encierro

La pandemia de 2020 rompió esa dinámica ahogada con una anomalía sin precedentes. El confinamiento paralizó el consumo y forzó un ahorro brutal que disparó la tasa nacional hasta el 25,58% en el segundo trimestre de ese ejercicio.

Fue un espejismo temporal que permitió a España mirar por el retrovisor a sus socios del euro, cuya tasa media se situó en el 25,09%.

Sin embargo, el regreso a la plena normalidad económica supuso un duro choque de realidad para las familias españolas. Arrastradas por la feroz inflación energética —que disparó la factura de la luz— y la inflación turística —que encareció hoteles, restaurantes y ocio—, el colchón acumulado durante el confinamiento se agotó rápidamente.

En 2022, el país registró la mayor caída de ahorro entre las grandes economías europeas. La hucha se redujo a menos de la mitad, hasta tocar fondo con un alarmante 7,68% en el tercer trimestre de ese año.

Y aunque la hucha logró rebotar y superar el 13% en 2024, la recuperación del consumo ha terminado por pasar factura

El repunte del consumo del 6,2% en 2025, ha vuelto a erosionar la tasa de ahorro, dejándola en el 11,94% actual. Es el nivel más bajo desde finales de 2023.

Dos velocidades

Al abrir el foco hacia nuestros vecinos, la radiografía muestra una Europa a dos velocidades. El músculo financiero en Alemania juega en otra liga, despidiendo 2025 con una envidiable tasa del 19,17%.

En la práctica, esto supone que, por cada cien euros ingresados, un hogar alemán logra ahorrar casi el doble que uno español. Nuestro vecino del norte, Francia, demuestra una resiliencia muy similar, consolidando una sólida retención del 18,01%.

Para encontrar un comportamiento similar al español hay que mirar a Italia. Los hogares transalpinos sufren estrecheces incluso mayores, ya que han cerrado 2025 reteniendo apenas un 10,64% de sus ingresos.

Es decir, su capacidad de ahorro es 1,3 puntos menor que en España. Antes de la crisis sanitaria, las finanzas familiares italianas (10,65%) mostraban más holgura que las nacionales.

Más allá de las grandes potencias, el mapa europeo es de fuertes contrastes. En la parte alta de la tabla destacan economías como la de la República Checa, cuyos hogares consiguen ahorrar un excepcional 18%, seguidos muy de cerca por los Países Bajos (17,42%) o Austria (15,6%).

En el extremo diametralmente opuesto se sitúan las familias que, asfixiadas por los costes, gastan más de lo que ingresan.

El caso más dramático es el de Grecia, con una tasa de ahorro negativa del -3,94%, un escenario de extrema dificultad que también ronda de cerca a Rumanía, cuyo ahorro se sostiene en un raquítico 1,17%.