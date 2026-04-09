El Estado acentúa su 'voracidad recaudatoria': busca ingresar 5.200 millones más mediante el IRPF y las cuotas de autónomos

Las asociaciones de autónomos han mostrado su rechazo a la subida y buscan apoyos parlamentarios para revertir la medida, mientras el Gobierno defiende que fue pactada en 2022.

La base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores sube un 42%, afectando a más de 1,2 millones de personas y suponiendo hasta 1.000 millones de ingresos extra.

La Agencia Tributaria espera recaudar 11.357 millones en la campaña de la Renta, un 60% más que en 2025, principalmente por compraventa de viviendas y valores.

El Gobierno prevé ingresar más de 5.200 millones de euros adicionales en 2026 mediante el IRPF y el aumento de cuotas de autónomos.

Pese a que el Gobierno afirma que entre sus políticas no hay voracidad recaudatoria, lo cierto es que es que sus últimas iniciativas y previsiones apuntan en la dirección contraria. De hecho, sólo mediante la declaración de la Renta de este año y la última subida de cotizaciones de los autónomos (en este caso, los societarios), el Ejecutivo ingresará un extra de más de 5.200 millones de euros este mismo 2026.

El grueso del citado montante fue anunciado este miércoles. La Agencia Tributaria (AEAT) espera ingresar 11.357 millones de euros netos en la campaña de la Renta que está echando a andar esta semana. Esta cantidad supone un 60% más que lo recaudado en 2025.

Concretamente, hablamos de 4.268 millones de euros más respecto al año pasado. Este incremento recaudatorio proviene de las compraventas de vivienda y de valores bursátiles ejecutadas por los ciudadanos en 2025. Y por las que tendrán que pagar durante la actual campaña de la renta.

Hay más. Los autónomos societarios y sus familiares van a tener que pagar más a la Seguridad Social este 2026. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se incrementa este año más de un 42%, hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025.

Esto provocará un aumento de las cuotas que paguen a la Seguridad Social por el ejercicio 2026, en contraste con el resto de los autónomos, que sí han visto congeladas sus cuotas para este año.

Esta medida afectará a más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a los 1.000 euros al mes, según indican fuentes de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

¿Y cuánto se embolsará el Ejecutivo con esta medida? Hasta 1.000 millones de euros, según indican fuentes del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Por ahora, el departamento de Elma Saiz no tiene intención de recular. Fuentes del Ministerio argumentan que este incremento quedó pactado dentro de la reforma del sistema de cotización del RETA de 2022, que se acordó con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos.

En ella, se estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026. "Así se recoge en el Decreto-ley que aprobó la reforma y en la propia Ley General de Seguridad Social sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado", añaden.

En Gobierno sube 135€ al mes la cuota de cotización los autónomos colaboradores

Un sablazo en toda regla

El 70% son mujeres y en el entorno rural

Se va a dar muchos casos que estas autónomas familiares colaboradoras,que no son titulares de la actividad,paguen mayor… pic.twitter.com/HXRWlCYXJO — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) April 8, 2026

Sin embargo, las asociaciones de autónomos han expresado su sorpresa (e indignación) por este movimiento. E indican a este periódico que, pese a sus protestas, Seguridad Social no se ha puesto en contacto con ellas. En este escenario, no parece probable que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto-ley para solventar esta situación, como han reclamado.

Con todo, estos colectivos ya se están moviendo con los grupos parlamentarios para, mediante alguna legislación que ya se esté tramitando, abordar esta situación. Fuentes cercanas a estas conversaciones indican que PP, Junts y Vox ya se han comprometido a frenar esta subida de las cuotas.

España viene de unos años de importantes incrementos recaudatorios. Sólo en 2025, los ingresos por impuestos se elevaron por encima del 10%.

No se trata de un aumento fundamentado, exclusivamente, en la buena marcha de la economía, del consumo o del mercado laboral. En el IRPF, que es el tributo que más está creciendo de la cesta fiscal, está siendo clave el fenómeno conocido como progresividad en frío. Es decir, la no adaptación y actualización de los tramos del Impuesto sobre la Renta a la elevada inflación en los años recientes.

De hecho, según el Consejo de Economistas, la decisión del Gobierno de no deflactar este tributo cuesta a cada contribuyente de rentas bajas y medias entre 250 y 350 euros al año que se van al IRPF. Y que no mejoran su poder adquisitivo.

Por otro lado, los ingresos de la Seguridad Social por las cotizaciones sociales que abonan empresas y trabajadores crecieron en 2025 un notable 7% anual, hasta los 162.032 millones de euros.

Y no todo fue gracias a la evolución del empleo. Ha habido notables incrementos de las cotizaciones que este año se han vuelto a repetir. Una medida destinada a garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social y de las propias pensiones de jubilación.

El PP considera este escenario un "infierno fiscal". Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda defienden que "ningún dato avala tal afirmación".

En este sentido, aseguran que las rebajas fiscales que ha venido aprobando el Gobierno (como las deducciones para los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional) han supuesto para unos 50.000 millones de ahorro "para la clase media trabajadora".

Además, insisten en que, según Eurostat, España está tres puntos por debajo de la media europea en presión fiscal.

Sin embargo, y más allá de estas apreciaciones, hay una realidad: año tras año España bate récords de ingresos públicos. Y el ritmo no frena.