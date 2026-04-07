Deducciones para celíacos y víctimas de incendios y rebajas fiscales 'verdes', novedades de la declaración de la Renta 2026

Los grandes patrimonios verán incrementada su tributación en el IRPF, pasando del 28% al 30% para rentas superiores a 300.000 euros anuales.

A nivel nacional, se introduce una deducción de hasta 340 euros para trabajadores que cobraron el SMI en 2025 y se mantienen incentivos para la compra de coches eléctricos y mejoras energéticas en viviendas.

Algunas deducciones, como las destinadas a celíacos o gastos de gimnasio, son exclusivas de ciertas comunidades autónomas como Asturias, Andalucía y Murcia.

La declaración de la Renta 2026 incorpora nuevas deducciones para celíacos, víctimas de incendios y rebajas fiscales ligadas a la eficiencia energética.

Quedan sólo unas horas para que empiece la campaña de la Declaración de la Renta de este 2026. Los contribuyentes pueden pedir el correspondiente borrador del IRPF a partir de este miércoles. Y hay varios cambios fiscales que afectan a millones de ciudadanos. Incluyendo deducciones para personas celíacas, aunque esta rebaja fiscal va a depender del código postal del ciudadano.

Como viene siendo habitual, muchas deducciones fiscales son exclusivas del territorio donde se resida. Es decir, que son exclusivamente autonómicas. Una de las más llamativas es la que se ha activado, precisamente, para personas celíacas.

En Asturias, los celíacos se pueden deducir hasta 100 euros por el sobreprecio que pagan en el supermercado por sus alimentos. Se trata de una deducción que también se ha creado en Andalucía, según indican en Taxdown.

La región presidida por Juanma Moreno también ha aprobado otras deducciones en su cuota del IRPF. Concretamente, una para gastos veterinarios y otra para el gimnasio. Es decir, para deducirse los gastos en ejercicio físico y deporte.

La deducción por gym también está en Murcia. La región mediterránea es la que más nuevas deducciones ha creado de cara a esta declaración de la renta: siete. Además de la citada, destaca una particular para gafas y lentes de contacto y otra para la adquisición de coches eléctricos.

En Galicia, hay nuevas deducciones para víctimas de la talidomida y enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Con ellas se quiere paliar los gastos extraordinarios que afrontan estos colectivos. Extremadura también ha comenzado a aplicar una deducción similar para personas con ELA.

Mientras, Cataluña ha impulsado un fuerte incremento de la deducción por alquiler de vivienda habitual. Ha subido la exención por tributación individual a 500 euros y por tributación conjunta a 1.000 euros. En ambos casos, la subida de la deducción es de un 66%.

SMI

A escala nacional, una de las novedades más relevantes (aunque ya era conocida) es la deducción para los trabajadores que cobraran el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda creó esta deducción para que la subida salarial se tradujera, en su totalidad, en una mejora de los sueldos más bajos en España.

Así, si los ingresos de un trabajador no superaron el año pasado los 16.576 (el SMI de 2025), se podrá deducir hasta 340 euros, precisan desde Taxdown,

Hasta los 18.276 euros, esta deducción se aplica de manera progresiva (de más a menos). Si se supera esta cantidad, no hay rebaja fiscal.

En esta campaña de la renta también destacan las deducciones para hogares y autónomos que hayan sido víctimas de desastres naturales, que en España han sido protagonizados por los incendios y las danas. Las ayudas que reciban estos colectivos están exentas de IRPF.

Los ciudadanos en paro no están obligados a presentar declaración de la Renta. Siempre y cuando no superen los límites económicos generales establecidos para el resto de los contribuyentes, claro.

Márgenes

Cabe recordar que no hay obligación de declarar el IRPF si se ingresaron hasta 22.000 euros en 2025. Este límite baja a los 15.876 euros cuando haya dos o más pagadores.

Por otro lado, las deducciones para iniciativas de eficiencia energética, o verdes, emprendidas en 2025 continúan a escala nacional.

¿De qué hablamos? Concretamente de la compra de coche eléctrico y de la instalación de un punto de recarga. Todo esto será deducible.

También las obras en casa destinadas a la mejora del aislamiento térmico, la instalación de ventanas de alta eficiencia y placas solares y la sustitución de calderas por sistemas más eficientes. Es decir, actuaciones que mejoren la calificación energética del inmueble.

En cambio, sube lo que los grandes patrimonios pagan en el IRPF por sus ganancias. Si superan los 300.000 euros anuales, la factura fiscal pasa del 28% al 30%.

Información

Cuando el contribuyente acceda a la 'app' de Hacienda para hacer la declaración, el programa detectará la información relevante sobre ascendientes y descendientes (padres dependientes, hijos, nietos, etc.) del contribuyente para que la declaración consigne si procede o no aplicar deducciones.

En cualquier caso, los expertos en fiscalidad insisten en que el contribuyente revise concienzudamente el borrador de la declaración resultante. Y que reclame deducciones si corresponde.

En el campo de los autónomos, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) avisa de otras novedades. Se incorporan dos nuevas casillas para reflejar las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa.

Además, se amplía el desglose para declaraciones en módulos de sector agrícola y resto de actividades y se incluyen nuevas casillas para minorar la devolución de subvenciones en estos casos.