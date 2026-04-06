La Semana Santa dispara la ocupación en 211.510 afiliados en marzo y coloca en 21,8 millones el total de ocupados

El empleo femenino y juvenil también mejoró, con caídas significativas del desempleo, y los contratos indefinidos representaron el 44% de las nuevas contrataciones.

El paro registrado descendió en 22.934 personas, situándose en 2.419.712 desempleados, la cifra más baja en un marzo desde 2008.

El sector de la hostelería lideró el aumento con 79.710 nuevas afiliaciones, seguido de la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el transporte.

La ocupación en España creció en 211.510 afiliados en marzo, alcanzando los 21,8 millones de trabajadores, impulsada por la Semana Santa.

El número de ocupados medios en el mes de marzo se disparó en 211.510 afiliaciones, casi un punto más que en el mes anterior, gracias a las contrataciones de la hostelería para atender la demanda de servicios en Semana Santa.

Ese dato colocó en 21,8 millones la ocupación media en España en el tercer mes del año, con un ritmo de crecimiento del empleo del 2,46% y 524.501 empleos más en el último año.

Si se analiza en términos desestacionalizados, sin las variaciones que generan fenómenos como el turismo, la ocupación habría llegado a los 22 millones en España, tal y como ha querido destacar el Gobierno.

Es cierto que en el tercer mes del año se ha recuperado la caída de la afiliación típica del inicio del ejercicio, con subidas en prácticamente todos los sectores de actividad.

La hostelería cerró con 79.710 afiliaciones más en el régimen general, un elevado 5,62% de subida mensual. Pero la construcción también despertó en marzo con 17.156 ocupados más (1,69%) y un fuerte ritmo de mejora anual del 5,2% (50.000 afiliados más).

La industria manufacturera logró mejorar en 7.353 afiliados y el comercio y el transporte (logística) lograron subidas del orden de los 5.000 afiliados en cada caso, con lo que recuperaban el freno del inicio de año.

Solo industria, construcción, comercio, transporte y hostelería aglutinan más de seis millones de ocupados en España, lo que da idea del peso que tienen en la estructura económica del país.

También mantuvieron su senda al alza en marzo las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto a áreas como los servicios inmobiliarios o el sector financiero, pero con subidas más moderadas.

La mejora del mes de marzo llegó también a los autónomos, con 14.920 altas más en marzo y un colectivo que ya está en los 3,42 millones, 40.000 más que hace un año.

Baja el paro

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en marzo descendió en 22.934, hasta quedar un total de 2.419.712 parados, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008.

En los últimos doce meses, ese paro registrado ha caído en 160.426 personas, un 6,2% menos. Por sectores económicos con respecto a febrero, el dato desciende sobre todo en los servicios, con 18.852 personas paradas menos (-1,1%), gracias al tirón del turismo de Semana Santa.

También cayó el paro en marzo en la construcción, en 5.846 personas (-3,4%) y en la industria, en 1.482 personas (-0,8%). Donde se elevó ligeramente medio punto fue en la agricultura (365 más) y entre el colectivo sin empleo anterior, que creció en 2.881 desempleados (1,3%).



El desempleo femenino baja en 14.841 mujeres (-1%) hasta las 1.458.572, marcando también su menor cifra en este mes desde 2008. Si hacemos el cálculo en un año, el paro femenino baja en 95.206 desempleadas (-6,1%), muy en la línea del dato general.

Del lado del desempleo masculino, se sitúa en 961.140 hombres al descender 8.093 (-0,8%), en relación al mes de febrero. Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro masculino desciende en 65.220 hombres (-6,4%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el tercer mes del año en apenas 431 personas (-0,2%) respecto al mes anterior. Aún así, el número total de jóvenes desempleados se sitúa en 188.977, la cifra más baja registrada en marzo de la serie histórica.

El paro del mes pasado bajó en catorce Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467), muy de la mano del inicio de la temporada turística.

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1, 31 millones, con un incremento del 12,4% sobre el mes anterior. De ellos, 576.532 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 44% de todos los contratos.