Hacienda recauda 12.000 millones 'extra' sólo por las subidas de precios y de salarios y no deflactar el IRPF

El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas tributarias de 5.000 millones para paliar el impacto de la guerra de Irán, con margen para ampliarlo si es necesario.

La progresividad en frío del IRPF ha aumentado significativamente el coste fiscal para los hogares, elevando el tipo medio efectivo al 15,1%.

Hacienda ha recaudado 12.000 millones de euros extra debido al aumento de precios, salarios y la no deflactación del IRPF.

El Gobierno ha activado un importante paquete de medidas tributarias de 5.000 millones de euros para paliar el impacto de la guerra de Irán en familias y empresas. Y cuenta con hueco fiscal para ampliarlo si es necesario, según fuentes del Ejecutivo. No es de extrañar, dado que la recaudación tributaria en España va de récord en récord.

En 2025, sin medidas adicionales para elevar los ingresos, la recaudación fiscal aumentó un 10,4% interanual, hasta los 325.356 millones de euros.

Esta cantidad supone unos 31.622 millones de euros más que en 2024. Buena parte de esta cifra, unos 12.000 millones, se debe a la evolución de los precios y los salarios. Y a que el Ministerio de Hacienda no haya deflactado el IRPF.

Así lo apuntan las estimaciones hechas por EL ESPAÑOL-Invertia. Para ello, se ha usado la valoración que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) del rol que tienen las subidas de precios y salarios en los incrementos de recaudación tributaria. En particular, en el pasado 2025.

El estudio publicado en febrero por el ente sobre la variabilidad de los ingresos tributarios, que analiza desde 2019, achaca algo más de un tercio del incremento de recaudación en 2025 a la escalada de los precios y el efecto que tienen sobre esta la evolución de los salarios.

Con los datos totales de recaudación publicados este martes, el cálculo apunta a que el efecto del alza de precios del año pasado en las retenciones del IRPF y el aumento de ingresos por IVA y Sociedades está en el orden de un 38% del aumento de la recaudación.

La Autoridad, en este informe, hace un matiz. Es sobre el IRPF y estima cuánto le cuesta al bolsillo de los españoles la progresividad en frío. Es decir, la no adaptación y actualización de los tramos del Impuesto sobre la Renta a la elevada inflación en los años recientes.

La AIReF estima que las Administraciones Públicas ingresan, sólo por esta razón, unas seis décimas de PIB 'extra' más al año. Es decir, más de 10.100 millones de euros.

Si hacemos caso a los ingresos por IRPF del año 2025 publicados por Hacienda, el Estado y las autonomías ingresaron sólo en retenciones a los asalariados más de 122.000 millones de euros, un 8,7% de aumento sobre el año anterior.

Con el ajuste de la campaña de declaración (pagos y devoluciones) y los pagos fraccionados, los ingresos totales por IRPF marcaron un récord de 142.466 millones (11,1% más), aupados por la mejora del empleo.

Según los técnicos e inspectores consultados, en ese coste de la progresividad en frío hay que tener en cuenta una subida de medio punto en el tipo efectivo del impuesto.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y economista, indica que de esta manera el tipo medio efectivo del IRPF se ha puesto en el 15,1%.

"No parece un aumento tan grande, pero afecta a la totalidad de la base del IRPF. Es decir, que la soportaron muchos millones de contribuyentes y supuso un aumento recaudatorio de 4.853 millones de euros", explica De la Torre. Al menos dos tercios de este incremento del tipo medio del IRPF se debe a la progresividad en frío.

El efecto de los precios también se deja notar cada año en el aumento de recaudación por IVA, que grava el consumo. El año pasado rozó los 100.000 millones, casi 9.000 millones más que en 2024 (un 9,9% más).

Si hacemos caso a los expertos consultados y a las estimaciones de la AIReF, cerca de una tercera parte de esa subida se generó a causa de los mayores precios, es decir, más de 2.700 millones.

El efecto precios es menor en lo que respecta al Impuesto de Sociedades, que se aplica sobre los beneficios empresariales. El impacto que aporta la inflación queda más diferido y apenas llegaría a unos 500 millones de euros.

De una forma o de otra, se trata de un golpe de 12.000 millones de euros a los bolsillos de los ciudadanos, que se recortaría de forma importante si se deflactasen las tarifas del IRPF.

Los técnicos consultados advierten que es complicado ajustar el efecto de los precios en todos los tributos, dada la heterogeneidad de los hechos imponibles que se gravan en cada caso.

El IVA, por ejemplo, es de regulación europea, si bien se puede jugar con el tipo reducido del 4% en caso de necesidad, como se ha hecho en la crisis de Irán y en otras. Y en Sociedades, los precios tienen un efecto distinto en cada sector y cadena de valor.

El descuento de la inflación en el IRPF para compensar el exceso de subida de los precios, que es la principal medida que pide el PP para frenar los efectos de la guerra de Irán en familias y empresas, se ha sustituido por el decreto de medidas recién aprobado. Entre otras cosas, bonifica el IVA de productos como los combustibles y tiene un coste estimado de 5.000 millones de euros.

La cuestión ahora es ver hasta dónde se va a tener que subir esa factura si el conflicto bélico se prolonga más de lo debido y los costes energéticos derivados de la subida del petróleo y el gas ahogan las economías domésticas o generan escasez de suministros básicos.