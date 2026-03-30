La inversión de las empresas españolas en el extranjero se desploma un 56% hasta su nivel más bajo en 27 años

Las empresas españolas están reduciendo su presencia internacional y focalizándose en mercados clave, en un contexto global de incertidumbre y caída generalizada de las inversiones.

Latinoamérica ha ganado peso como destino, destacando el aumento de inversiones en Brasil y la relevancia de México, aunque Telefónica ha vendido activos en varios países de la región.

Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo sufrieron los mayores retrocesos, perdiéndose el 60% de la inversión exterior española en estos destinos en solo un año.

La inversión de las empresas españolas en el extranjero cayó un 56% en 2025, alcanzando su nivel más bajo en 27 años, con solo 17.298 millones de euros invertidos.

La inversión de las empresas españolas en el extranjero se desplomó un 56% durante el año 2025, según los últimos datos actualizados por la Secretaría de Estado de Comercio.

En total, las compañías locales invirtieron en el exterior apenas 17.298 millones de euros entre enero y diciembre del año pasado, su dato más bajo en 27 años, cuando, en 1998, se llegó a los 12.300 millones.

Hablamos de dos épocas radicalmente distintas. En 1998 las grandes empresas españolas estaban a punto de dar el gran salto hacia la internacionalización con inversiones de 87.000 millones en los siguientes dos años, en especial en Latinoamérica.

Sin embargo, en este 2025 los datos reflejan un claro parón. Un retroceso de 22.200 millones que puede indicar el comienzo de una época de contracción y de una estrategia más contenida de presencia exterior.

Aunque los expertos coinciden en señalar que la cifra de 2025 se compara con uno de los máximos históricos de la inversión española en el exterior en 2024. Una base demasiado alta.

Fueron 39.525 millones de euros, que equiparan años de récord como 1999, 2000, 2008 y 2016.

Pero no es la única explicación. Dentro del sector empresarial se considera que el parón en 2025 también está relacionado con las turbulencias internacionales y las trabas y aranceles con que Donald Trump lleva doce meses amenazando.

La inversión de empresas españolas en Estados Unidos llegó en 2025 a los 3.559 millones, un 61% menos, o lo que es lo mismo, se han perdido 6.000 millones en un año.

Sin embargo, no ha sido el único país afectado. Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio reflejan un fuerte retroceso de dos destinos históricos como Reino Unido y Luxemburgo.

En el caso de Londres, segundo destino en el último lustro, se quedó en apenas 672 millones, 4.200 menos que el periodo anterior. Un retroceso del 86%.

En cuanto a Luxemburgo, el año cerró con 1.530 millones. Esto es un 70% menos que el curso anterior y perdiendo 3.000 millones.

Esto implica que solo entre EEUU, Reino Unido y Luxemburgo se haya perdido el 60% de toda la inversión de las empresas españolas en el extranjero en un año.

Por contra, Latinoamérica ha vuelto a ganar peso con México y Brasil completando el podio de los principales destinos, junto con Estados Unidos.

Reducción del perímetro

Pese a que el primero cae un 9%, llega a los 3.326 millones; mientras que el segundo se disparó un 175%, hasta los 2.321 millones.

Con todo, los expertos coinciden en señalar que es difícil establecer patrones en un sector como la inversión extranjera en la que cualquier operación puntual puede cambiar radicalmente el panorama estadístico.

Pese a ello, dicen que estamos en una época que se está caracterizando por la reducción del perímetro de las empresas multinacionales españolas para focalizarse en mercados claves, incluyendo además desinversiones donde ya no son rentables.

En este sentido, el caso de Telefónica es un buen ejemplo. La teleco vendió durante 2025 negocios en Latinoamérica por valor de 2.000 millones y espera completar hasta 3.000 millones en desinversiones al cerrar 2026.

Grandes del Ibex

Se marcharon de Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Están pendientes cerrar la venta en Chile y con planes de salir también de Venezuela y México.

Por otro lado, grandes empresas como BBVA, Santander, Iberdrola o ACS han realizado fuertes inversiones en Latinoamérica en los 90 y principios de los 2000, pero también en Estados Unidos o en Europa. Y, probablemente, su ciclo se esté ralentizando.

En cambio, Santander anunció hace pocas semanas la compra del estadounidense Webster Bank por 10.300 millones de euros, una cifra que se incluirá en 2026, con toda seguridad elevando considerablemente el dato global.

Del mismo modo, Repsol ha anunciado su interés de reforzar sus inversiones en Venezuela a la espera de que se despeje la incertidumbre política, aunque todavía no ha concretado cifras.

Inversiones en el exterior

Pero los expertos coinciden en señalar que estamos ante hechos puntuales y que la normalidad a partir de ahora es que las empresas españolas contengan sus inversiones en el exterior, como muchas de ellas ya han reconocido públicamente.

Ante las incertidumbres internacionales y el probable cambio de paradigma del comercio internacional tras la guerra de Irán y otros conflictos bélicos, es mejor replegarse. Lo que significa aparcar el M&A y centrarse en consolidar las adquisiciones de los últimos años acotando el perímetro lo más posible.

Inversión en España

Las cifras coinciden con una caída generalizada de las inversiones en el mundo que también afectó a las empresas extranjeras en España

Es así como la Inversión Extranjera Directa (IED) en España cerró el año 2025 en los 30.764 millones de euros, una caída del 21,8% respecto de 2024.

El año pasado entraron a España 8.587 millones menos que el curso inmediatamente anterior. En términos históricos, estamos ante el peor dato en cuatro años y sólo superior al de 2021.