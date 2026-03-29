La torrija, el termómetro anual de la inflación: ¿cuánto nos va a costar este año hacer el postre estrella de la Semana Santa?

El encarecimiento de la energía, impulsado por la guerra en Oriente Próximo, también afecta al coste de elaborar torrijas, especialmente por la subida de la factura del gas y la electricidad.

El azúcar es uno de los pocos ingredientes que ha bajado de precio, con una caída del 30%, mientras que la miel se ha encarecido un 8%.

El coste de los huevos ha aumentado un 30% en el último año, mientras que el aceite de oliva alcanzó picos históricos y el de girasol subió un 5%.

El precio de los ingredientes básicos para hacer torrijas ha subido un 7,23% respecto al año pasado, superando la media de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las torrijas son uno de los emblemas por excelencia de la Semana Santa. Su elaboración es sencilla. De hecho se basa en una receta de aprovechamiento. Aunque la escalada de precios de los últimos años las ha convertido en un postre algo más premium.

Además, el incio de estas vacaciones coincide con el primer mes de conflicto en Oriente Próximo. Una guerra determinada por el fuerte shock energético y cuyas repercusiones ya se empiezan a notar en el aumento de los precios.

De hecho, el pasado viernes se publicó el primer balance del IPC que recoge el impacto de la guerra en Irán. La inflación en marzo se disparó hasta el 3,3%, principalmente por la subida en el precios de los carburantes.

La torrija, termómetro anual de la inflación

A través de los ingredientes de la receta más básica de las torrijas (pan, leche, huevos, azúcar, aceite y canela) se puede ver la variación del coste de la cesta de la compra. De hecho, algunos de ellos han marcado las diferencias más significativas en los últimos años.

Es el caso de los huevos, el ingrediente de la receta que más ha subido en el último año. Su precio se ha disparado un 30% en el último año según el INE.

El aceite también ha sido el protagonistas de algunas de las mayores subidas de los últimos años. En 2024, el de oliva llegó a alcanzar picos que le impulsaron hasta los 15 euros por litro. Este año da un respiro a los consumidores.

No tanto el de girasol. Este tipo de óleo es más barato, pero en comparación con el de oliva, sí ha sufrido un incremento desde el año pasado. En concreto, su precio ha avanzado casi un 5%.

En el otro extremo, hay productos que dan una tregua este 2026. El azúcar es uno de ellos. El precio del edulcorante ha disminuido un 30% en el último año.

Por su parte, la canela se ha mantenido bastante estable en el balance anual. Al igual que el pan, la base de la receta.

Si se añade miel a las torrijas, el postre se encarece. Y también nota más la inflación. El precio de la miel ha subido un 8% desde el año pasado.

En suma, la media de precios de los ingredientes de la receta tradicional de torrijas ha experimentado un aumento del 7,23%, por encima del 3,2% de la media de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Otro de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de cocinar, torrijas o cualquier receta, es el encarecimiento del coste de la energía.

El impacto del conflicto en la factura de la luz aún no está determinado, aunque las medidas del paquete anticrisis del Gobierno paliarán, en parte, el aumento de los costes.

El gas natural ha escalado un 40% en un año, según los datos del Mercado Ibérico del gas. La subida también ha estado impulsada por el rebote derivado del impacto de la guerra en Irán.

En el mercado europeo, el gas TTF ha avanzado un 70% desde que empezó el conflicto.