El Eurogrupo descarta activar la cláusula de escape de las reglas fiscales: "Prevemos una desaceleración, no una recesión"

Las medidas económicas nacionales deberán ser temporales, focalizadas en los más vulnerables y evitar aumentar la demanda de petróleo y gas.

El conflicto en Irán podría aumentar la inflación hasta el 3,1% y afectar gravemente a los precios de la energía.

Se prevé una desaceleración de la economía europea, con el crecimiento reducido hasta el 0,8% y el 0,9% en 2026 y 2027.

El Eurogrupo descarta activar la cláusula de escape fiscal pese al riesgo de estanflación por la guerra en Irán.

La guerra desatada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán amenaza con provocar un "shock de estanflación" en la Unión Europea, un repunte abrupto de los precios de la energía que se contagiará al resto de sectores y provocará un frenazo de la actividad económica.

Así lo ha avisado este viernes el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, que calcula que el conflicto bélico restará hasta seis décimas al crecimiento europeo tanto este año como el que viene, hasta el 0,8% y el 0,9%.

A pesar del tono alarmante, Dombrovskis descarta de momento activar la cláusula de escape de las reglas de disciplina fiscal, que sí se utilizó durante la pandemia y la guerra de Ucrania y que daría barra libre a los Gobiernos para disparar el gasto público sin límites.

Alega que ni en el peor de los escenarios se vislumbra un desplome total de la economía, sino más bien una ralentización de la actividad, y apela a los Gobiernos a mantener la prudencia presupuestaria.

"La activación de la cláusula de escape está condicionada a una recesión económica grave en la UE o en la eurozona en su conjunto", ha explicado el político letón en rueda de prensa tras una reunión virtual del Eurogrupo.

"En la actualidad, según nuestro análisis de escenarios, no estamos ahí. Se trata más bien de una ralentización de la economía europea y no de una recesión grave", sostiene el responsable de Asuntos Económicos.

Dombrovskis avisa de que las respuestas a la crisis de Irán "pueden tener graves implicaciones presupuestarias", en un contexto en que "nuestro margen de maniobra es más limitado que antes, teniendo en cuenta los shocks previos y la urgente necesidad de gasto adicional en defensa".

El Eurogrupo tendría que haberse celebrado en Chipre pero al final ha sido por videoconferencia por la guerra de Irán Unión Europea

A su juicio, las nuevas reglas fiscales ya incorporan la flexibilidad necesaria para amortiguar el actual shock. El indicador de referencia es el gasto neto, de modo que los descuadres de ingresos derivados de cualquier desaceleración económica no necesiten ser compensados.

Además, no se computan los incrementos en el gasto por intereses y también se excluye del cálculo la parte cíclica del gasto en prestaciones por desempleo.

En todo caso, todas las medidas nacionales que se adopten en respuesta a la guerra de Irán tienen que cumplir una serie de principios básicos: deben ser temporales y quirúrgicas, concentrarse en los hogares más vulnerables y no aumentar la demanda de petróleo y gas.

También el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, apela a evitar el descontrol de las cuentas públicas en la respuesta a la guerra de Irán.

"Debemos encontrar el equilibrio adecuado: no debemos generar otro tipo de crisis, una crisis presupuestaria, mientras tratamos de afrontar esta", ha argumentado.

Tanto Pierrakakis como Dombrovskis han señalado que el impacto total sobre la economía europea "dependerá de la duración, el alcance y la intensidad del conflicto", que por ahora ha sumido las perspectivas en una "incertidumbre profunda".

Incluso en el escenario más benigno, el crecimiento de la UE en 2026 se reducirá en cuatro décimas respecto a las previsiones económicas de otoño, hasta el 1%; mientras que la inflación aumentará un punto, hasta el 3,1%.

Si las interrupciones de suministro energético resultan más graves y prolongadas, el golpe será mayor: el crecimiento se reducirá en seis décimas tanto en 2026 como en 2027, hasta el 0,8% y el 0,9%.

"Además, otros canales podrían amplificar aún más el impacto económico negativo de la crisis", avisa Dombrovskis.