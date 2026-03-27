Cuerpo toma el mando frente a Hacienda: mejor relación con la CEOE y la UE y financiación al gusto de Cataluña

La nueva etapa también implica controlar la estrategia de la SEPI en empresas estratégicas y afrontar tensiones internas con el Ministerio de Trabajo.

Entre sus retos destacan la gestión final de los fondos europeos Next Generation y la reforma de la financiación autonómica, con especial atención a Cataluña.

Su perfil tecnocrático y su buena relación con la CEOE y la UE marcan un giro en la política económica del Gobierno.

La marcha de María Jesús Montero se ha cerrado con el nombramiento de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, como nuevo vicepresidente primero. Cuerpo será la mano derecha de Pedro Sánchez y se supone que, por primera vez desde finales de 2023, su departamento mandará sobre el de Hacienda. Y será el 'jefe' del nuevo responsable de esta cartera, Arcadi España.

¿Qué cambios va a generar este nuevo esquema en la política económica del Gobierno? La política fiscal ha sido siempre fundamental también para Cuerpo, pero su visión siempre ha diferido de la de Montero.

Si la política andaluza ha defendido una mayor fiscalidad frente a las empresas y proteger los ingresos públicos, la postura del economista extremeño siempre ha estado destinada, en todo caso, a mantener la actividad del tejido productivo. Y que toda medida que se tome sea proporcionada y no dañe irremisiblemente al sector privado.

Su Ministerio ha sido el encargado de impulsar algunas de las principales medidas facilitadoras para la gestión empresarial, con las iniciativas destinadas a rebajar la burocracia, por ejemplo.

Su nombramiento ha sido bien recibido en la CEOE y en la empresa española, en general. Cuerpo y su equipo tienen lazos consistentes con las patronales, que ya se han acercado en varias ocasiones a él para intermediar ante determinadas políticas del Gobierno. Concretamente, del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

De hecho, con Carlos Cuerpo al frente, Economía ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el Ministerio de Sumar. Los choques más sonados han sido los de la fallida reducción de la jornada laboral (cuando Díaz llegó a tildar a Cuerpo de "mala persona") y el del registro horario telemático y digital.

Y todo parece indicar que Cuerpo, gracias a su nueva posición en el Gobierno, podrá imponer su visión sobre esta última medida: está de acuerdo con la iniciativa en sí, pero no en cómo aplicarla. Tal y como reflejan los informes que Economía envió al Consejo de Estado.

Remate de los fondos UE

A pesar de ese mayor perímetro de control político que logra, el papel de Cuerpo como vicepresidente económico para el resto de legislatura deja escaso margen de actuación para hacer grandes cambios sobre la actividad que venía realizando en su propio ministerio y en el de Hacienda.

Sin Presupuestos para este año y con serias dudas de que los haya también para el que viene, su gestión se centra en defender el papel de España en las instituciones europeas más económicas y cerrar de la mejor manera posible el remate de los Next Generation.

La habilidad que ha demostrado en el ajuste de los pagos y los hitos para articular la recta final de la llegada de los fondos UE, una vez descartada la mayor parte de los créditos, deja todo en manos de la gestión de las adjudicaciones y los PERTE.

Faltan por llegar todavía más de 31.000 millones y hay una partida de 25.000 que se ha reservado para el último pago, sobre cuya ejecución final pesan serias dudas.

Aun así, el español cuenta con un ganado prestigio a nivel internacional, fruto de sus responsabilidades anteriores en el Tesoro y del aval que supone en Bruselas ser el discípulo de Calviño y un europeísta convencido. Siempre está en las quinielas para optar a algún organismo o institución comunitaria que se quede libre.

Pero a nivel interno los retos siguen ahí. La gestión del mal llamado fondo soberano, en manos del ICO, también recaerá en el debe o el haber de Cuerpo. Los fondos para vivienda se pueden prolongar en el tiempo, pero convertir una aportación de 14.000 millones en operaciones por 60.000 o 120.000, será un reto titánico que le puede pasar factura.

Y dentro de las nuevas funciones de máximo responsable del área económica del Ejecutivo también tendrá que hacer frente a la estrategia de la SEPI en empresas como Telefónica o Indra. Sin olvidar la renovación del escudo para los abordajes sobre el capital de las empresas estratégicas.

Hasta ahora, el vicepresidente ha sido muy conservador a la hora de tomar partido por una empresa u otra (salvo en el caso de la opa de BBVA a Sabadell), pero no va a tener más remedio que marcar el paso a la SEPI de forma más contundente, aunque orgánicamente dependa de Hacienda y su nuevo ministro.

Financiación a la catalana

En su nueva posición, Cuerpo 'supervisará' al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, cuya principal misión será sacar adelante la nueva financiación autonómica.

La falta de apoyos y la constante bronca política con los territorios ha llevado a que el nuevo modelo de financiación haya sido uno de los asuntos que Hacienda ha ido aparcando constantemente. Siempre ha priorizado las políticas fiscales nacionales en materia de ingresos.

España llega, principalmente, para arrancar tanto la nueva financiación autonómica (cuyo anteproyecto de ley sigue en elaboración) como la condonación de deuda territorial, que no ha entrado aún en el Congreso.

El nombramiento de Arcadi España es un alivio para una materia en la que Carlos Cuerpo no ha sido hasta ahora protagonista. Ambos cuentan con un baluarte tremendo en el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que estaba incluso en las quinielas para ministro.

Pero la lidia en este campo se va a jugar ante CCAA del PP, la mayor parte de ellas dependientes o con futuros gobiernos con Vox. Eso supone que van a tener escaso poder de decisión en materia de financiación, por complicación interna y por el control central de Génova en ese campo.

El ministro de Hacienda cuenta con la baza de conocer bien Valencia, que es un territorio a reconquistar por el PSOE. Y los aliados catalanes en la financiación son a la vez la clave y el problema: el modelo propuesto a su medida nunca va a pasar por el visto bueno del PP, por mayor reparto de millones que haga.

Eso sí, los choques contra el muro de la financiación van a dar oportunidades y argumentos para hacer campaña de cara a las citas electorales pendientes y que deben acabar con unas generales más pronto que tarde. Esa será la labor de Cuerpo y su escudero España.

La gestión de los fondos europeos en su recta final y la batalla por la financiación autonómica, en año electoral, siguen siendo la clave de la gestión económica de Cuerpo, junto al control de las telecomunicaciones y el gasto de la industria de defensa.

Su mentora y antecesora, Nadia Calviño, no rehuyó ningún enfrentamiento en los siete años que estuvo en ese mismo cargo. Negociaba la reforma de las pensiones en Bruselas igual que cortaba el aire a Yolanda Díaz o marcaba el paso a las crisis empresariales más notorias.

Dicen que, hasta ahora, Carlos Cuerpo ha hecho bien todo lo que ha manejado. Convence a empresarios y no se complica demasiado con los sindicatos. A partir de ahora y, aunque sólo sea por poco más de un año, tal vez tenga que molestar y molestarse más.