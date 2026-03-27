"Ay" : así describe el nuevo ministro de Hacienda la situación de los Presupuestos y los deja todavía más en el limbo

Cuerpo ha destacado la importancia de modernizar la economía española y mantener el bienestar social, subrayando la necesidad de que el progreso económico beneficie a los ciudadanos.

El Gobierno había pospuesto la presentación de los Presupuestos debido al inicio de la guerra en Irán, y no se prevén avances a corto plazo.

La situación de los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo incierta, y el nuevo ministro de Hacienda utiliza la expresión "ay" para describir el panorama actual.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han asumido sus cargos como vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente, en un acto presidido por María Jesús Montero.

En una sala abarrotada de miembros del Gobierno con carné del PSOE, Carlos Cuerpo y Arcadi España han sido investidos vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Hacienda. Un acto en el que María Jesús Montero les ha entregado sus carteras y competencias y ha servido como despedida (final) para irse a liderar la candidatura del PSOE en Andalucía.

Las palabras de los nuevos responsables (relativamente, porque Cuerpo ya era ministro de Economía) de la política económica del Gobierno han puesto todavía más incertidumbre sobre el futuro de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante su intervención, al abordar esta cuestión, España ha admitido los interrogantes que hay sobre el futuro de las Cuentas. "Me quedo con el ay" que ya usó María Jesús Montero cuando fue consultada, recientemente, sobre el futuro de las Cuentas públicas.

Cabe recordar que, desde principios de año, el Gobierno viene diciendo que en semanas presentaría los Presupuestos. Sin embargo, el inicio de la guerra en Irán llevó al Ejecutivo a aparcar sine die las Cuentas.

Algo que parece que no va a cambiar, al menos en el corto plazo, con España a los mandos de Hacienda. El valenciano ha admitido en su discurso que "tener responsabilidades en Hacienda es diferente. Te enfrentas a la incomprensión".

Ha hecho énfasis en asuntos como la financiación autonómica. Y , que ha sido consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, ha añadido que tendrá que acostumbrarse a responder: "De entrada no, pero lo veremos con cariño", a las propuestas de otros ministerios.

Por su parte, Cuerpo se ha comprometido este viernes a seguir manteniendo viva la transformación de una España "que crece y avanza" y a que "no se pierda el sueño americano a la española" entre las futuras generaciones.

Durante su intervención tras recibir de manos de María Jesús Montero la cartera de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, Cuerpo ha asegurado que hay que mantener vivo el mensaje de "que el futuro será mejor que el presente", y a ello, ha dicho, se seguirá dedicando, con toda la "energía" y el "esfuerzo", la política económica del Ejecutivo.

Carlos Cuerpo no cogía una cartera, pero sí las atribuciones de vicepresidente primero. Y, por tanto, de mano derecha de Pedro Sánchez.

En su discurso, ha afirmado que buscará acelerar "la modernización de nuestra estructura productiva, que España no sólo sea capaz de adaptarse a lo que viene, sino que podamos liderarlo, por ejemplo, en materia energética o de innovación".

Todo ello "no olvidando que el progreso tiene que reflejarse en el bienestar de los ciudadanos, protegiéndoles, dándoles seguridad en momentos de incertidumbre y también haciéndoles partícipes y actores principales. Que la macro llegue a lo micro", ha subrayado.

El vicepresidente primero, que juró el cargo a primera hora de esta mañana ante el Rey Felipe VI, ha recordado que el mundo atraviesa momentos de transformación profunda, con la reconfiguración de los equilibrios geopolíticos, la redefinición del trabajo por la revolución tecnológica y el cambio climático, "que impone una transición que no admite demora".

"Y Europa, nuestra Europa, tiene que encontrar su voz y su fortaleza en un tablero cada vez más complejo", ha enfatizado el ministro de Economía.

"El camino que transitamos no depende sólo de nosotros, depende de nuestras familias, de unas instituciones públicas fuertes, de un verdadero Estado del Bienestar que haga posible el sueño americano, pero a la española", ha señalado el ministro, que ha recordado a su abuelo, que con 9 años tuvo que ponerse a trabajar en la mina de Wolframio que había a las afueras de su pueblo.