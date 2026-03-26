Arcadi España, el hombre de Ximo Puig con fama de economista moderado que será el nuevo ministro de Hacienda

Entre sus principales retos están la reforma fiscal, la financiación autonómica y la elaboración de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Generalitat Valenciana, incluida la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.

Es conocido por su perfil de economista moderado, técnico y dialogante, y cuenta con una estrecha relación con Ximo Puig y la actual cúpula del PSOE.

Arcadi España será el nuevo ministro de Hacienda, sustituyendo a María Jesús Montero como parte del giro tecnocrático impulsado por Pedro Sánchez.

Arcadi España será el nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero. Una pieza importante en el giro tecnocrático que ha querido dar Pedro Sánchez a su último ajuste de gabinete.

Deberá hacer tándem con un reforzado Carlos Cuerpo, que asume la vicepresidencia primera, y para ello será clave su perfil de economista moderado y técnico que ha cultivado en Madrid desde que asumiera la Secretaría de Estado de Política Territorial.

Valenciano de nacimiento, es reconocido en el PSOE como un hombre de máxima confianza del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Primero como jefe de gabinete (2015-2019), luego como Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (2019-2022) y finalmente como Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana (2022-2023).

Actualmente se le atribuye además un papel clave en la Ejecutiva Federal del PSOE donde es considerado la mano derecha de Diana Morant, la ministra de Ciencia y candidata del partido a las próximas elecciones autonómicas.

Economista de profesión, licenciado en la Universidad de Valencia, quienes le conocen le califican como un político "dialogante y moderado", con un marcado perfil técnico y discreto.

En las antípodas de su antecesora en el cargo y una prueba de que Sánchez no quiere portavoces, sino expertos, en la nueva etapa de los ministerios económicos.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública para Analistas Financieros Internacionales.

Hasta ahora era secretario de Estado de Política Territorial desde 2023. Antes de ese nombramiento era portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts Valencianes.

En la Administración General del Estado ha sido asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Nuevos retos

En la Administración Autonómica, director del Gabinete del President de la Generalitat Valenciana, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y conseller de Hacienda y Modelo Económico. En el XIII Congreso del PSPV-PSOE, en 2017 fue elegido secretario de Estudios y Programas.

Entre sus retos se encuentra la reforma fiscal nunca se ha ejecutado (al menos por completo), la propuesta de financiación autonómica tampoco se ha llevado al Congreso y no ha habido Presupuestos Generales del Estado nuevos desde 2023, antes de que empezara esta legislatura.

Durante la gestión de Montero, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, se aprobaron tres Presupuestos Generales del Estado (PGE) consecutivos (2021, 2022 y 2023) pero con cinco fracasos (2019, 2020, 2024, 2025 y 2026).

Un periodo en el que la recaudación de las Administraciones Públicas se ha disparado. Se ha pasado de los 208.685 millones de euros de 2018 a los 320.000 estimados de 2025. Un 53,3% más de ingresos anuales en solo ocho años.