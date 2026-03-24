Esade avisa de que la vivienda, la energía y la política fiscal amenazan el liderazgo económico de España en la UE

Esade alerta de riesgos internacionales como la escalada de conflictos en Oriente Medio y Ucrania, que pueden afectar negativamente la economía española por el encarecimiento de materias primas y energía.

El informe destaca la necesidad de reformas estructurales para eliminar trabas administrativas, facilitar la oferta de vivienda y potenciar la inversión en formación, I+D y tecnología.

El crecimiento del PIB español entre 2021 y 2024 se debe principalmente al aumento de la ocupación, sin mejoras significativas de productividad.

Esade advierte que el liderazgo económico de España en la UE está amenazado por problemas de acceso a la vivienda, altos costes energéticos y restricciones fiscales.

La economía española crecerá un 2,3% en 2026 y se mantendrá como la más dinámica de las grandes potencias de la zona euro. Sin embargo, este liderazgo está directamente amenazado por las dificultades de acceso a la vivienda, el alto precio de la energía y las restricciones de la política fiscal.

Así lo advierte el Informe Económico y Financiero de Esade correspondiente al primer semestre de 2026, publicado este martes.

El documento alerta de la necesidad urgente de abandonar un modelo de crecimiento puramente "extensivo" para poder sostener la expansión económica a medio y largo plazo.

El informe detalla que la actual ventaja de España frente a sus socios de la Unión Europea (UE) se sustenta en una demanda interna equilibrada, el dinamismo del consumo privado y la sostenida creación de puestos de trabajo.

Además, en Esade consideran que la economía nacional goza ahora de transformaciones estructurales positivas.

Se refieren al superávit por cuenta corriente, la reducción de la deuda del sector privado y un fuerte repunte en las exportaciones de servicios no turísticos, especialmente en tecnología, consultoría y servicios profesionales.

Pese a esta aparente fortaleza, la base del crecimiento presenta vulnerabilidades profundas.

Los expertos de Esade subrayan que casi dos tercios del avance del producto interior bruto (PIB) registrado entre 2021 y 2024 se explican únicamente por el aumento de la ocupación laboral, sin reflejar mejoras reales en la productividad.

Es en este escenario donde los cuellos de botella internos —la vivienda, la energía y el ámbito fiscal— actúan como un freno crítico para el desarrollo.

En cuanto a vivienda, desde Esade entienden que existen razones administrativas que explicarían el "raquítico" aumento de la oferta de vivienda frente a lo que está siendo el aumento de la demanda, a lo que se suman los "desajustes geográficos".

En cuanto al segundo cuello de botella vinculado a la energía, y pese a que la situación y la posición de España ha mejorado respecto a años anteriores para hacer frente a este reto, desde la institución académica alertan de que el país no es inmune a evoluciones de los precios que puedan ser excesivamente elevados.

Asimismo, han alertado de que el déficit público se mantiene bastante elevado a pesar del fuerte crecimiento económico.

En concreto, los expertos estiman que habría cerrado 2025 en el 2,4% del PIB y proyectan que se situará en el 2,1% en 2026 y subirá al 2,5% en 2027. En cuanto a la deuda pública, se prevé que termine en el 98,3% del PIB en 2027.

Para revertir esta situación y blindar la economía, los expertos de Esade instan a aplicar reformas estructurales que eliminen las trabas administrativas y regulatorias, permitiendo así que la oferta de vivienda pueda responder a la demanda.

Las recomendaciones de la institución académica también pasan por facilitar que las empresas ganen tamaño e impulsar de manera decidida la inversión en "activos intangibles", tales como la formación del capital humano, el software, la I+D y la inteligencia artificial.

A los obstáculos domésticos se suma un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

Aunque la economía global creció un 3,3% en 2025, sorteando la guerra comercial de la segunda Administración Trump, Esade advierte de que sus previsiones de estabilidad para 2026 se realizaron antes de la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los analistas alertan de que una intensificación de esta crisis, o de la guerra en Ucrania, amenaza con provocar "perturbaciones negativas de oferta", encareciendo las materias primas, alterando las rutas comerciales marítimas y disparando a nivel global los costes de transporte y el precio de la energía.