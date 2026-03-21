Sánchez gasta por la guerra de Irán un quinto de los ingresos extra de 2026 para no disparar el déficit sin tener Presupuestos

La duración y el coste del plan dependerán de la evolución del conflicto y de los precios de la energía, con posibles ajustes según la inflación.

El plan representa solo una quinta parte del aumento de la recaudación previsto para 2026, buscando evitar que el déficit público se dispare sin presupuestos aprobados.

Las medidas incluyen la rebaja del IVA al 10% en gasolina, diésel, luz y gas, y ayudas directas a transportistas y agricultores.

El Gobierno ha aprobado un plan de 5.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas para paliar el impacto económico de la guerra de Irán.

El Gobierno ha aprobado (tras una agónica negociación) su plan para paliar los efectos de la guerra de Irán que se basa, principalmente, en deducciones fiscales.

Es decir, en disminuir los ingresos de las Administraciones Públicas. Pero es un plan limitado. Su coste está contenido a unos 5.000 millones de euros, una cantidad que representa la quinta parte del aumento de la recaudación previsto para 2026.

El Gobierno contiene su mano ante el temor de que el déficit público se dispare, sin tener Presupuestos aprobados, y con la posibilidad de que España se salte las reglas fiscales de la Unión Europea.

Los 5.000 millones se van a destinar a rebajas fiscales y ayudas para hogares y empresas. Sin embargo, contrastan con los 25.000 millones en que está previsto que se incremente la recaudación tributaria este año.

Moviliza 5.000M en rebajas fiscales, 'devolviendo' a los conductores durante un máximo de 100 días lo que han pagado de más por la gasolina en tres semanas de guerra.

Con estas bases, tanto Pedro Sánchez como Carlos Cuerpo aseguran que nuestra economía es la más preparada de Europa para afrontar el coste económico y social de la guerra.

Sin embargo, el margen fiscal para sostener las ayudas es limitado. Bruselas ha cerrado la puerta a suavizar las reglas fiscales y el Gobierno se encuentra sin espacio para tener más déficit o aumentar deuda. Sobre todo en un contexto sin Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo ha vuelto a aplazar sine die.

De hecho, nadie se atreve a predecir cuáles van a ser los efectos de segunda ronda que la subida de los precios de la energía va a tener en la economía, a través de los alimentos y los servicios. Con todo, los analistas dan por hecha una inflación por encima del 3% si el conflicto se prolonga.

En principio, el coste estimado para las medidas del Gobierno se calcula para los próximos cien días, dado que el paquete destinado a rebajar los impuestos de los combustibles, el gas y la electricidad caduca el 30 de junio.

Sin embargo, el propio Pedro Sánchez ha admitido la incertidumbre que genera la duración del conflicto. Y es consciente de que el montante que cuesta el plan de Moncloa se puede multiplicar por dos o tres si la guerra se alarga hasta final de año.

Todo ello en un contexto, además, en el que el crecimiento del PIB ya se está desacelerando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado la previsión para el PIB español en dos décimas este 2026. Así, la economía española crecerá sólo un 2,1%, y todo eso sin que el conflicto de Irán haya entrado en el largo plazo.

Sin presentar ni sacar adelante unos Presupuestos, España se presenta ante la Comisión Europea sin un objetivo real de déficit y deuda. El margen económico que le queda son los últimos flecos de los Next Generation y una recaudación al alza, que la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estima que crecerá un 8,5% este 2026.

Eso supone alcanzar los 350.000 millones de euros de recaudación, de los que unos 100.000 millones serán recaudación por IVA. A falta de previsiones oficiales y con las estimaciones que realizan instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), eso supone que se ingresarán 8.000 millones más por IVA que el año pasado, casi la tercera parte del aumento total de recaudación.

Ese es el margen con el que Pedro Sánchez juega para ir administrando fondos públicos a medida que se prolongue el conflicto de Irán. Y se irá mermando si la guerra no se frena o los ataques siguen destruyendo suministros energéticos básicos, como el yacimiento de gas que Israel ha atacado esta semana.

Además, la mitad de los ingresos fiscales por IVA e IRPF, y el 58% de lo que se recauda por los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos, está cedido a las comunidades autónomas. Una extensión del conflicto, y de las medidas para aligerar su impacto en familias y empresas, también complicaría la situación en las administraciones autonómicas.

De hecho, el Gobierno se ha guardado una baza que le permitiría atenuar el gasto público por su paquete anticrisis. Se trata de una cláusula de desactivación que se activará en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC) y que forma parte del real decreto-ley aprobado este viernes.

Si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril es un 15% mayor que el IPC de esos tres componentes en el mismo mes pero de 2025, las medidas seguirán en vigor. Pero, si es más bajo, se desactivarán.

La medida está planteada en caso de que el conflicto finalizara en el corto plazo o si su efecto en los precios es limitado. Eso sí: por cuestión de plazos, el Gobierno sólo se ahorraría el mes de junio.

Según fuentes de Hacienda, el coste de las rebajas o suspensiones de impuestos superará los 2.500 millones de euros.

El grueso del gasto ( o del no ingreso) se va a la rebaja del IVA de la factura eléctrica de los hogares (del 21% al 10%), con más de 539,1 millones de euros. Le sigue la del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos. Su impacto será de 507 millones de euros para las arcas públicas.

También tendrá un considerable impacto la ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional. Será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones en País Vasco y Navarra.

Esta ayuda está destinada a los productores agrarios y a aquellos ámbitos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, como las empresas de transporte.

Pero también se extenderá a quienes no tienen derecho a esa devolución del gravamen pero se dediquen a estos sectores. Así accederán a él autónomos, sociedades con licencias de transporte o titulares de autobuses urbanos, entre otros.

Desde Hacienda son cautos. Pese a que afirman contar con espacio fiscal para aplicar más medidas, las reglas europeas siguen activas. ¿Forzará la crisis en Irán la mano de las arcas públicas afectando, por tanto, a déficit y deuda? Dependerá del conflicto y las consecuencias económicas de todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo.