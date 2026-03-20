La inversión extranjera en España cae un 21% en 2025 con su dato más bajo en cuatro años

Factores como el agotamiento inversor, el apagón energético y el fin de ciclo de inversiones post-pandemia explican la caída.

Estados Unidos fue el principal origen de la inversión extranjera con 10.008 millones, seguido de Francia y Reino Unido, este último con un fuerte descenso.

La inversión extranjera directa en España cayó un 21,8% en 2025, alcanzando 30.764 millones de euros, el dato más bajo en cuatro años.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en España cerró el año 2025 en los 30.764 millones de euros, según las cifras publicadas este viernes por la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía.

El dato supone una caída del 21,8% respecto de los 39.351 millones de 2024. Esto implica que el año pasado entraron a España 8.587 millones menos que el curso inmediatamente anterior.

En términos históricos, estamos ante el peor dato en cuatro años y sólo superior al de 2021, saliendo de la crisis generada por la pandemia y cuando se llegó a los 29.216 millones.

Pese a ello, España encadena por primera vez en su historia cuatro años consecutivos superando los 30.000 millones de inversión extranjera directa.

Las cifras de 2025 marcan una tendencia ascendente del segundo semestre que no logró compensar el bajón registrado en la primera parte del curso. Entre enero y junio entraron 10.000 millones y entre julio y diciembre los otros 20.000 millones.

Una situación que se explica por varios factores, según explican expertos consultados por este diario. La primera es la elevada base comparativa con un 2024 como el segundo mayor curso de la cifra histórica.

En segundo lugar, se produjo un importante retroceso en la inversión de Reino Unido lo que refleja que en 2024 se produjeron grandes inversiones con origen en este país que no se han repetido al año siguiente.

Y en tercer lugar, los expertos notan un cierto agotamiento y desconfianza de los inversores extranjeros. El año pasado se produjo el apagón y se generaron una serie de crisis institucionales que generaron desconfianza en el mundo empresarial, tanto local como foráneo.

El gran apagón generó gran incertidumbre entre el mundo energético que hasta la fecha había sido el motor del crecimiento de la inversión extranjera.

Del mismo modo, también se advierte del fin de ciclo de muchas inversiones que se empezaron a desarrollar después de la pandemia y que ya han terminado su ciclo.

Por países, el primer origen de la inversión extranjera directa sigue siendo Estados Unidos con 10.008 millones, un tercio de todo el dinero que entró a España en 2025. Y además con un crecimiento del 55,5%.

Desde el punto de vista geoestratégico esto indica que las grandes empresas de EE.UU. se han mantenido al margen de las críticas y disputas políticas entre Washington y Madrid.

Inversión en EE.UU.

Donald Trump amenazó en varias oportunidades con un bloqueo comercial a España, pero sin éxito en el sentimiento inversor, algo que se debe en gran medida porque los proyectos actuales se anunciaron con años de antelación.

En cuanto al origen como "país último" -es decir el lugar inicial de una inversión, aunque pase antes por algún país con fiscalidad laxa-, Francia se situó como el segundo inversor con 3.270 millones en 2025, un crecimiento del 19,6% en un año.

Le sigue Reino Unido, con 2.662 millones y pese al desplome del 78%. En 2024 la inversión proveniente de Londres era la primera con 12.490 millones que duplicaron los 6.400 millones de EE.UU.

Países de origen

En cuarto lugar se queda Alemania con 2.309 millones y una mejora del 4,6%; seguido de Canadá con 1.941 millones y un 295% más.

Luego viene Bélgica, con 1.453 millones y un 405% de crecimiento; México con 1.124 millones y un 10% de mejora; y España (inversiones de empresas españolas que llegan a nuestro país desde otras economías con una fiscalidad más favorable) con 1.120 millones y una caída del 40%.

Inversión de Luxemburgo

Por otro lado, en cuanto a inversión por "país inmediato", inversión que llega directamente países con fiscalidad más favorable, el primer origen es Luxemburgo desde donde llegaron 8.561 millones, un 33% menos que el año anterior.

En segundo lugar se quedó EE.UU. con 6.402 millones, Reino Unido con 2.322 millones, Francia con 2.079 millones y Países Bajos con 1.529 millones.