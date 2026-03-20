El Gobierno bajará el IVA de gasolina, diésel, luz y gas al 10% y bonificará el combustible de transportistas y agricultores

Se refuerza el bono social eléctrico y se impulsan medidas para el autoconsumo, el hidrógeno y las cooperativas energéticas.

Habrá rebajas en el impuesto especial sobre hidrocarburos y nuevos descuentos en la factura de la luz.

El Gobierno reducirá el IVA de gasolina, diésel, luz y gas al 10% para aliviar el impacto de la crisis.

El Gobierno bajará el IVA de los carburantes (la gasolina y el diésel), la luz y el gas al 10% (ahora mismo está en el 21%) y bonificará el combustible de transportistas y agricultores con 20 céntimos por litro

También en materia de combustibles, habrá una rebaja del impuesto especial sobre los hidrocarburos. Así mismo, el Ejecutivo reforzará el bono social y eléctrico y aplicará nuevos descuentos en la factura de la luz. Y elevará las garantías de suministro energético, según ha podido saber EL ESPAÑOL e Invertia.

Todas estas medidas forman parte del real decreto-ley que el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprueba este viernes. Unas medidas cuyo objetivo es paliar el impacto económico de la guerra en Irán en los hogares y empresas españolas.

Dentro de las medidas impulsadas por el Gobierno también está un mayor control de precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y deducciones por eficiencia energética de viviendas y por la compra de vehículos eléctricos.

Además, hay más medidas para impulsar el uso del hidrógeno, el autoconsumo compartido y las cooperativas energéticas.

Con todo, a cierre de este artículo, el Gobierno todavía está ultimando el decreto-ley, que tendrá que someterse al aval del Congreso. Por eso, el Ejecutivo ha garantizado que sólo habrá medidas que generen consenso con sus aliados.

Es por esto que no habrá medidas en el ámbito de vivienda, tal y como han venido exigiendo desde Sumar. Precisamente por ello, se espera que los de Yolanda Díaz lleguen al cónclave ministerial con el hacha de guerra en mano.

Por otro lado, desde la noche de ayer, el Ejecutivo ha estado compartiendo con sus aliados políticos las principales medidas del texto, para recoger las impresiones. Y conocer qué medidas generan el susodicho contexto.

Todo ello para articular un decreto que alivie el impacto económico que los incrementos de precios por el conflicto en el Golfo están generando en familias y empresas españolas. Desde que empezó la guerra en Irán, el crudo se ha revalorizado más de un 50% y el gas más de un 90%.