Montero confirma rebajas fiscales para luz y gasolina pero no en vivienda: “Adoptaremos sólo lo que tenga consenso”

La Comisión Europea ha avisado de que no habrá flexibilidad en las reglas fiscales, aunque podría reconsiderar su postura respecto a los carburantes.

María Jesús Montero ha asegurado que solo se adoptarán medidas pactadas con los grupos parlamentarios para garantizar el apoyo en el Congreso.

El Gobierno aprobará este viernes un real decreto-ley con rebajas fiscales para luz y gasolina, pero sin medidas para la vivienda por falta de consenso político.

El Gobierno sigue trabajando en el real decreto-ley para paliar el impacto de la guerra en Irán en hogares y empresas españolas que se aprobará este viernes. María Jesús Montero asegura que el Ejecutivo negocia contrarreloj su contenido con los grupos parlamentarios. El objetivo es que su tramitación en el Congreso no corra peligro y esté garantizada.

"Adoptaremos en el real decreto-ley sólo aquello en lo que haya consenso", ha afirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en una jornada organizada por RTVE y Efe.

En este sentido, ha indicado que los grupos políticos están de acuerdo en apoyar, mayoritariamente, rebajas fiscales del precio de la luz y de la gasolina.

Sin embargo, dicho consenso no existe en el caso de aplicar medidas en vivienda y para impedir que suban los precios de los alquileres, tal y como piden los socios a la izquierda del PSOE. Se confirma, así, que no estarán en el real decreto-ley de este viernes.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, la iniciativa incorporará "medidas estructurales" para el tejido productivo a nivel fiscal y para favorecer mejoras de las infraestructuras energéticas.

Acuerdos

"El paquete de medidas va a llevar lo que sea necesario". Sin embargo, ha admitido que todavía no están amarrados los apoyos parlamentarios. Por ello ha precisado, sobre su contenido concreto: "No puedo anticipar nada". Sólo que todo lo que se apruebe será acordado para asegurar el aval por el Congreso. "No se trata tanto de lo que no se incorpora como de lo que sí se incorpora".

Por otro lado, Montero ha informado de que la Comisión Europea ya ha avisado de que "no va a haber ningún tipo de flexibilidad en las reglas fiscales". Aunque espera que haya un cambio de posición al menos en cuanto a los carburantes.

Durante su intervención, Montero le ha restado importancia a que no se hayan aprobado aún presupuestos de 2026. Ha afirmado que se presentarán las nuevas Cuentas en "semanas". ¿Cuándo concretamente? Quién sabe. La ministra de Hacienda sólo afirma: "No contemplo entrar en 2027 sin Presupuestos".

La todavía vicepresidenta primera del Gobierno (dejará el cargo en unas semanas, también, para ser candidata en las elecciones de Andalucía por el PSOE) ha confirmado que España cerró 2025 con un déficit público del 2,5% del PIB. Es decir, la meta que se prometió a Bruselas.

Por otro lado, Montero ha apoyado la acción de la SEPI en el caso de Indra, donde el Gobierno participa. El Ejecutivo ha movido ficha para el cese de Ángel Escribano como presidente de la compañía. "Las operaciones se tienen que poder hacer sin caer en conflictos de interés".