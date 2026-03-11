La tasa de inflación de Estados Unidos se mantiene en el 2,4% en febrero, antes de que se iniciase la guerra de Irán

Mensualmente, los precios aumentaron un 0,3%, con alimentos subiendo un 0,4% y la energía un 0,6% respecto a enero.

La inflación en Estados Unidos se situó el pasado mes de febrero en el 2,4% interanual, idéntica a la registrada en el arranque de 2025, según ha informado este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El dato corresponde a la medición del Índice de Precios al Consumo previo al estallido del conflicto en Irán y ha sido algo mejor de lo esperado por los analistas. En concreto, pronosticaban que la cifra sería del 2,5%, una décima por encima de la definitiva.

El índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, también se mantuvo estable en el 2,5%, repitiendo así mínimos desde marzo de 2021.

La cifra subyacente sí que ha clavado las previsiones de los expertos, que esperaban que se mantuviera en el mismo valor que el mes anterior.

En el segundo mes del año, el coste de la energía registró una subida interanual del 0,5%, después del retroceso del 0,1% en enero.

Mientras, el precio de los alimentos subió un 3,1% interanual, acelerando dos décimas su incremento en relación al dato de enero.

En cifras mensuales, los precios registraron una subida del 0,3%, después del incremento de dos décimas en enero de 2025.

El precio de los alimentos aumentó un 0,4% mensual, el doble que un mes antes, mientras que la energía se encareció un 0,6%, después de abaratarse un 1,5% en enero.

De este modo, la tasa mensual subyacente bajó al 0,2% desde el 0,3% de enero.