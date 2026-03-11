La guerra de Irán ya se nota en la economía: De Guindos (BCE) asume que elevará el coste de la vida y frenará el crecimiento

El vicepresidente del BCE señala que Europa está en una fase inicial en inteligencia artificial, con retos en formación y adopción tecnológica.

De Guindos resalta la fortaleza del sistema bancario europeo y la necesidad de avanzar en la integración de mercados y defensa común.

El impacto económico dependerá de la duración e intensidad del conflicto y está generando mayor volatilidad en los mercados europeos.

Luis de Guindos (BCE) advierte que la guerra de Irán ya está afectando la economía europea, elevando la inflación y frenando el crecimiento.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asumido que las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio ya se están notando en el Viejo Continente.

De Guindos ha explicado que la guerra de Irán ha provocado un shock de oferta que lastrará el crecimiento económico y elevará el coste de la vida. Lo ha hecho este miércoles en su intervención en un acto organizado por Deloitte y el diario ABC.

En este punto, de Guindos ha apuntado que el impacto real derivado de la guerra en Oriente Medio dependerá de "la duración e intensidad" del conflicto y ha explicado que la volatilidad provoca que las mediciones de inflación y crecimiento en Europa "sean mucho más difíciles".

Además, el exministro de Economía también ha hecho alusión a la volatilidad que sobrevuela los mercados. En este sentido, ha adelantado que estos movimientos pueden "ampliar el shock y derivar en una coyuntura económica mucho más tensa".

"Hasta ahora, los mercados estaban descontando una situación propicia de crecimiento con un elevado nivel de apalancamiento y baja liquidez; en cambio, el conflicto armado puede llevar a que la corrección sea mucho más intensa", ha justificado.

No obstante, el vicepresidente del BCE también ha hecho un llamamiento a la calma. Así, ha explicado que, al menos por el momento, "no hay problemas de liquidez ni en renta variable, ni en renta fija ni en divisas".

En este sentido, De Guindos ha apuntado a un "potencial a analizar", ya que, según el exministro, "es una de las principales vulnerabilidades".

En este contexto, el representante del BCE tampoco ha dado grandes pistas en cuanto a los futuros cambios en la política monetaria europea. De Guindos ha sostenido que es momento de "mantener la cabeza fría".

Por otro lado, el vicepresidente de la autoridad del euro ha apuntado a la defensa como "la prioridad número uno de Europa".

"No podemos olvidar el conflicto en Ucrania, la amenaza a nuestra integridad de valores no es otra que Rusia, y ya no podemos confiar tanto en el amigo americano como hemos hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial", ha expuesto.

Asimismo, De Guindos ha aseverado que la Unión Europea "tiene que dar pasos hacia la integración de los mercados de bienes y servicios", aunque no ha eludido la dificultad debido a los retos que supone el auge de la extrema derecha en el continente.

"Hay que ser honesto y conocer la situación interna en Europa, no hay más que ver la composición del Parlamento Europeo, hay muchas formaciones que no son proclives al avance europeo y lo que buscan es volver a la autonomía total por naciones", ha sentenciado el vicepresidente del BCE.

El vicepresidente del Banco Central Europeo también ha querido exponer el valor de una de las patas fuertes de la economía europea: el sector bancario. Así, de Guindos ha defendido que "la solvencia de la banca europea es una de las pocas ventajas diferenciales del continente".

El exministro de Economía ha señalado que, gracias a esta fortaleza, en Europa no se ha producido recientemente "ningún accidente importante" en el ámbito bancario, en comparación con los problemas registrados en algunas entidades financieras norteamericanas o en Suiza con Credit Suisse.

Además, preguntado por la afección del conflicto en Oriente Próximo en el sistema financiero, De Guindos ha puesto de relieve dos variables: "la nueva cuña de incertidumbre que introduce la guerra y el impacto en los mercados".

Fuga de capital e IA

En cuanto a la fuga de capitales, De Guindos ha mantenido que es la falta de proyectos interesantes lo que limita la inversión y no la capacidad de financiación. "No existe una gran compañía europea que provea servicios en la nube, ni de Inteligencia Artificial (IA) ni de medios de pagos", ha apuntado.

Sobre la irrupción de la IA, el vicepresidente del BCE ha reconocido que el Viejo Continente está en "una etapa inicial".

Sin embargo, ha matizado que "se está implantando con mucha intensidad entre las empresas grandes", pese a que existen, atestigua, "cuellos de botella en la búsqueda de personal con formación capaz de implementar esta tecnología".

Entre los retos que presenta, De Guindos ha aclarado que la producción que genera el uso de la IA "es como el colesterol; la hay buena y mala. La buena es la que alimenta la capacidad productiva y la mala la que limita el empleo, esta segunda hay que blindarla".