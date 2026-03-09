El Eurogrupo teme un "fuerte shock de estanflación" en la UE si se prolonga la guerra de Irán

El impacto económico dependerá de la duración y extensión del conflicto, con riesgos de inflación, disrupciones en el suministro y una posible caída del crecimiento europeo.

El conflicto ya ha encarecido la gasolina y el gasoil en España, y ha disparado el precio del petróleo más de un 40% y el gas un 90%.

La Comisión Europea y varios ministros ven necesario considerar la liberación de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado, aunque no hay acuerdo en el G7.

El Eurogrupo -el foro que reúne a los ministros de Economía de la eurozona- alerta de un “fuerte shock de estanflación” en la UE si se prolonga la guerra de Irán: un repunte abrupto de los precios de la energía que se contagiaría al resto de sectores y acabaría provocando un parón de la actividad económica.

Como respuesta más inmediata, la Comisión de Ursula von der Leyen respalda sacar al mercado parte de las reservas mundiales de petróleo para estabilizar los precios, aunque los ministros de Finanzas del G7 han sido incapaces de llegar a un acuerdo en este sentido durante una reunión de emergencia.

"Aún no estamos en este punto", ha dicho el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, que ha participado en la reunión del Eurogrupo este lunes en Bruselas tras haber presidido la videoconferencia del G7.

"Hoy en día no hay ningún problema de suministro de petróleo o de gas ni en Europa ni en Estados Unidos. Pero vamos a examinar de cerca cómo podemos estabilizar todos los flujos y el conjunto de los mercados. Y estudiaremos todas las medidas, incluyendo la liberación de las reservas estratégicas", ha dicho Lescure en Bruselas.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, que también se ha conectado al G7, ha avisado de "riesgos importantes y crecientes para el mercado" de petróleo por la guerra de Irán.

"Además de las dificultades para el tránsito por el estrecho de Ormuz (por donde circula el 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima), una parte sustancial de la producción de petróleo se ha visto interrumpida", ha señalado.

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha advertido de que la guerra de Irán golpeará la economía europea sobre todo a través de la energía: precios al alza y riesgo de interrupciones en el suministro.

Un impacto que, según ha apuntado, "dependerá en gran medida de la duración del conflicto y de hasta qué punto se extienda por la región".

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, y el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, durante el Eurogrupo de este lunes en Bruselas Unión Europea

"En un escenario más benigno, en el que el conflicto se mantenga contenido y dure solo un par de semanas, cabe esperar que no tenga un efecto importante sobre la economía mundial ni sobre la europea", ha explicado Dombrovskis a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

"Sin embargo, si el conflicto se prolonga y provoca interrupciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, además de ataques contra infraestructuras energéticas en los Estados del Golfo, podría acabar generando un fuerte shock de estanflación en la economía global y europea", ha avisado el responsable de Asuntos Económicos.

"En ese caso, el encarecimiento de la energía se trasladaría al resto de la inflación, con efectos negativos sobre la confianza, disrupciones en las cadenas de suministro y un endurecimiento de las condiciones de financiación. Por eso es importante trabajar para desescalar el conflicto lo antes posible", subraya Dombrovskis.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, ha reconocido que la guerra de Irán "tiene un impacto muy significativo en la economía internacional y obviamente en Europa".

"Estamos abiertos a discutir medidas en función de cómo la crisis se manifieste en las próximas semanas. Tenemos una caja de herramientas que utilizamos en el pasado, la caja de herramientas que utilizamos en 2022 con la invasión de Rusia de Ucrania, pero no estamos ahí todavía", sostiene Pierrakakis.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Estamos siguiendo la situación y somos también conscientes de que hay que ajustar y adaptar estas herramientas", ha insistido el presidente del Eurogrupo.

En respuesta a la guerra de Ucrania, la UE dio barra libre a los Estados miembros para conceder ayudas públicas a los hogares y los sectores más afectados por la crisis energética, así como para rebajar el IVA del gas y la electricidad.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también partidario de activar las reservas estratégicas de petróleo, ha admitido que la guerra de Irán ya se nota “en el bolsillo de los españoles” por la rápida y brusca subida de los precios de los carburantes: la gasolina se ha encarecido 15 céntimos por litro y el gasoil "casi el doble", 28 céntimos.

La escalada también empieza a trasladarse a materias primas clave para la industria, como fertilizantes o plásticos. En los mercados energéticos, el precio del petróleo se ha disparado más de un 40% hasta situarse por encima del umbral de los 100 dólares por barril; mientras que el gas se ha encarecido un 90%, hasta los 60 euros.

Cuerpo alerta de que el fuerte aumento de los precios de la energía tendrá un impacto significativo ya en la tasa de inflación de marzo, mientras que una prolongación de la guerra de Irán podría acabar hundiendo el crecimiento.

"Si la duración de este conflicto se mantiene, pues por supuesto que también podríamos estar viendo impacto en actividad y por lo tanto en crecimiento para la economía europea, que es una de las más afectadas al fin y al cabo", alega el ministro de Economía.