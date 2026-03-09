España, camino de perder 20.000M de fondos europeos 'Next Generation' en convocatorias sin resolver

Expertos advierten que la cifra final a devolver podría superar los 20.000 millones por la dificultad en ejecutar programas y la posible devolución de ayudas ya asignadas.

El 25% de las ayudas directas permanece sin repartir, principalmente por cuellos de botella burocráticos en la administración central, autonómica y local.

Hasta el momento solo se han adjudicado 65.390 millones de los fondos, con un ritmo de ejecución lento, apenas 1.200 millones al mes.

España podría perder hasta 20.000 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation' por convocatorias sin resolver antes de agosto.

España ha adjudicado 65.390 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation', según la herramienta del Ministerio de Economía, Elisa, en su última actualización del mes de enero.

Una cifra que confirma la lentitud con que se ha repartido el dinero hasta la fecha y que se ha mantenido en el último año, con una media de ejecución de apenas 1.200 millones al mes. El plazo para repartir el dinero expira en agosto, es decir en apenas siete meses, y todo lo que no se gaste deberá ser devuelto.

De esta manera, después de cuatro años del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cada vez está más cerca la posibilidad de que España tenga que renunciar a una parte importante de estos recursos.

Un montante que varios expertos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia cifran en torno a los 20.000 millones, equivalente a las convocatorias que no se llegarán a resolver porque se agota el tiempo.

Hablamos de en torno al 25% de todo lo repartido inicialmente por la Comisión Europea, sólo en ayudas directas. Se trata de todos los contratos que no han sido adjudicados, muchos de ellos de convocatorias que todavía ni se han abierto.

Convocatorias que no parece que se vayan a poner en marcha por el cuello de botella que ha generado en la Administración el reparto de los fondos 'Next Gen'. Se trata de licitaciones principalmente de la Administración central, pero también de la autonómica y local.

Desde el Gobierno, tanto en el Ministerio de Economía como en el de Hacienda, se niega la mayor y se indica que se hará todo lo posible para llegar a tiempo ya que hay muchos programas que están a punto de resolverse. De momento, falta por repartir el 30% del total asignado sólo para ayudas.

Sin embargo, en el sector público se reconoce en voz baja que no se ejecutará todo el dinero asignado a ayudas directas, montante para el que no hay fórmulas de sortear el plazo final como sí pasa con los créditos.

Del mismo modo, expertos economistas y fuentes empresariales coinciden en señalar que será imposible repartir todo el dinero que queda en apenas siete meses. Todavía falta por asignar 27.358 de los 92.748 millones que el Gobierno ha atribuido a ayudas que no requieren devolución.

Pero la velocidad de asignación sigue siendo muy lenta. La última actualización de Elisa del 30 de noviembre indicaba que se habían repartido 62.975 millones, lo que supone que en dos meses (diciembre y enero) se han liberado sólo 2.415 millones.

Una velocidad de reparto en línea con todo el año 2025 y que supera levemente los 1.200 millones por mes. Si consideramos que quedan siete meses antes de tener que devolver el dinero, parece improbable que se adjudique el dinero restante.

De hecho, para gastar los 27.358 millones de ayudas que quedan por adjudicar, el reparto debería acelerarse una media de 3.900 millones al mes, tres veces más que la velocidad de los últimos 24 meses.

Reparto original

Dicho de otra manera, si se mantiene el ritmo actual de adjudicación sólo se repartirán 8.400 millones y se quedarían sin entregar unos 19.000.

Una cifra que coincide con las estimaciones de los expertos consultados por este diario que llevan cuatro años haciendo un seguimiento de la asignación de los fondos europeos 'Next Generation' y que han visto como el volumen de adjudicación nunca ha terminado de acelerar.

España recibió originalmente 163.000 millones de euros en el reparto de los 'Next Generation' para reindustrializar Europa después de la pandemia de coronavirus. De este montante, 83.000 serían ayudas sin devolver y otros 80.000 en créditos.

Renuncia al 37% de la asignación

No obstante, desde el comienzo del Plan de Recuperación en 2021 los retrasos, la burocracia y la falta de programas adaptados al tejido empresarial hicieron muy difícil sacar adelante convocatorias e incorporar al sector privado a la gestión.

Esto hizo que en cuatro años no se pudiera repartir el dinero de manera fluida, en especial de los créditos, para los que no hubo gran apetito en el mundo corporativo.

El Gobierno renunció en diciembre al 37% del dinero asignado inicialmente, 60.000 de los 83.000 millones en créditos. El argumento fue que podía financiarse mejor en el mercado, aunque después de este movimiento no ha asignado ninguna partida de deuda con un objetivo similar.

Fondo 'soberano'

Es así como el total pasó de 163.000 a 102.600 millones, en una clara estrategia para minimizar el impacto de unos recursos que hubiesen tenido que ser devueltos de igual manera por falta de interés del sector privado.

De este total, actualmente hay 92.748 millones en convocatorias de ayudas públicas y los restantes 20.000 se quedarán en créditos. No hay una cifra oficial de reparto de estos últimos, pero algunos expertos lo cifran entre 8.000 y 10.000 millones.

Por otro lado, en enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un fondo 'soberano' con 10.500 millones de estos préstamos del Plan de Recuperación, hasta completar 13.500 millones para la creación de vivienda pública y otros proyectos.

Créditos ICO

El Gobierno traspasará este remanente de créditos 'Next Generation' al Instituto de Crédito Oficial (ICO) antes de agosto, aunque realmente se gasten fuera del plazo, una operación autorizada por Bruselas. Es lo que el Gobierno llama "dar continuidad" a los fondos.

Una forma de sortear las limitaciones ya que al ser traspasado a un fondo público (como el ICO, Sepides o la SETT) son ellos los que tienen que responder por la devolución. Y, por tanto, se puede contabilizar este montante de préstamos como gastado.

El problema es que este argumento sólo vale para los créditos ya que las ayudas deben ser entregadas antes de que termine agosto. Y sólo quedan siete meses. Es así como todas las convocatorias que no se resuelvan se perderán.

Fondos devueltos

Los expertos además advierten otra derivada. La Comisión Europea insiste en que los 'Next Gen' deben llegar a su destinatario final antes de que expire el plazo. Esto supone que el dinero esté entregado y el programa certificado, algo que es muy difícil que se produzca incluso en convocatorias que ya están asignadas.

Esto supone que la cifra final que se tenga que devolver pueda ser incluso mayor que los 20.000 millones citados porque muchas ayudas pueden ser recurridas, estar en proceso de tramitación administrativa o incluso devueltas.

En este último punto hay todavía una enorme opacidad. La administración sabe que ya se ha devuelto mucho dinero porque las empresas no han sido capaces de ejecutar los programas por lentitud y trabas que ha puesto la administración. Una cifra que podría crecer exponencialmente en lo que queda de año.