Los 10 puntos vulnerables de la economía española en los que Trump puede golpear si cumple su amenaza comercial

El turismo estadounidense, con más de 4,4 millones de visitantes y 10.200 millones en gasto, y sectores industriales como la automoción o la cerámica también sufrirían importantes retrocesos.

La dependencia del gas y petróleo de EEUU, así como las inversiones y exportaciones agroalimentarias, ponen en riesgo el suministro energético y miles de millones en ingresos.

El posible bloqueo comercial de Trump amenaza 61.558 millones de euros en intercambios y afecta a todos los sectores clave de la economía española.

El bloqueo comercial de Estados Unidos a la economía española anunciado esta semana por Donald Trump ha generado una preocupación generalizada en las empresas locales, en especial las que tienen negocios e intercambios con la primera economía del mundo.

De momento, las ramificaciones son insospechadas ya que no hay claridad respecto de cuáles pueden ser los siguientes pasos de la Casa Blanca. Pero el golpe puede ser duro ya que hablamos de industrias que ya han sufrido los aranceles impuestos por Washington en 2025.

Trump deja en el aire 61.558 millones de euros en intercambios comerciales (16.716 millones en exportaciones y 30.174 en importaciones) e inversiones, una cifra que equivale a toda la relación económica de España en Estados Unidos durante 2025.

Y hablamos de todos los principales sectores productivos de España. Desde el suministro de gas e hidrocarburos, pasando por agricultura, turismo, tecnología, defensa, automoción, cerámica, calzado, farmacia y acero.

-Inversión: entre enero y septiembre de 2025, la inversión de las empresas de Estados Unidos en España fue de 6.893 millones de euros, por encima de los 6.415 que ya entraron durante todo el año 2024.

Por contra, las inversiones de empresas españolas en EEUU llegaron a 3.124 millones hasta septiembre, una tercera parte de los 9.037 millones de un año antes.

Es así como, a partir de 2026 y si el bloqueo a la economía española se consuma, las empresas de EEUU podrían comenzar una fuga sin precedentes y las locales lo tendrían muy difícil desembarcar en el país americano.

-Agricultura: ha sido el primer gran afectado. Dcoop paralizó el miércoles la operación para hacerse con todo el control de su filial en Estados Unidos, Pompeian, tras la amenaza de embargo a España. Es una de las principales cooperativas de aceite de oliva.

En 2025, España exportó a Estados Unidos 970 millones de euros en aceites de todo tipo. Y según los propios productores de aceite de oliva, entre el 40% y el 50% de sus envíos al extranjero fuera de la UE tienen como destino el país americano.

En cuanto al jamón, las exportaciones crecieron un 40% en el primer semestre de 2025, destacando el jamón ibérico de bellota y serrano de alta gama a pesar de los aranceles y las estrictas normas sanitarias. Una progresión que podría verse frenada.

En el caso del vino, hablamos de un mercado de 400 millones de euros ya que España es el cuarto suministrador de EEUU, aunque cayó un 14% tras la imposición de aranceles el año pasado. En total, el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios españoles se situó en 2025 en 3.256 millones.

Suministro de gas

-Gas y petróleo: España es altamente dependiente del gas y el crudo estadounidense, una situación que se ha ido incrementando a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y que podría ir a más si se bloquea el Golfo Pérsico. Por ello, cualquier limitación de EEUU sería letal para nuestro suministro energético.

El gas natural licuado (GNL) de EEUU representa en torno al 30% de las importaciones totales de gas de España. El gigante americano es el segundo suministrador de gas de nuestro país, sólo por detrás de Argelia, informa Laura Ojea.

Además, EEUU es el primer suministrador individual de crudo de España. En 2025 lo fue por segundo año consecutivo con hasta 214.000 barriles diarios. En valor, estas importaciones suman 4.900 millones.

Contratos de Defensa

-Defensa y tecnología: En este caso hay muchos contratos en marcha. España espera recibir en los próximos meses ocho helicópteros MH-60R de Lockheed Martin para la Flotilla de Aeronaves de la Armada, con entregas a partir de mediados de 2026.

También, Raytheon ha sido contratada por Estados Unidos para suministrar a España cuatro baterías del sistema antiaéreo Patriot, por 1.445 millones. En 2024 Washington adjudicó a Boeing casi 14 millones para el mantenimiento de los Harrier de la US Navy, Italia y España hasta 2028, según informa el equipo del Observatorio de Defensa de EL ESPAÑOL.

También se firmó un segundo contrato de 12,6 millones con Technology Security Associates para modernizar el sistema de armamento de estos aparatos hasta 2029, trabajos que se realizaron en bases estadounidenses. Hace poco más de un mes, España recibió luz verde de Estados Unidos para la compra de 1.420 millones de euros en sistemas y armas para las fragatas F-100.

Turistas de EEUU

-Turismo: en 2025 visitaron España 4,45 millones de turistas estadounidenses, el 4,6% del total de turistas recibidos. Es así como se consolidó como el quinto mercado emisor más importante y el primero no europeo. Por tanto, se vería afectado todo el sector hotelero y aerolíneas españolas como Iberia o Air Europa.

El gasto total ascendió a 10.200 millones de euros (7,6% del total), en cuarta posición por volumen de gasto, tras registrar un notable aumento del 13% respecto al año anterior. El desembolso medio por persona y el gasto medio diario se situaron en 2.296 y 294 euros, mientras que la estancia media alcanzó las 7,8 noches, informa Sandra Tobar.

Cifras que están muy por encima de la media del resto de turistas. Es decir, los estadounidenses gastan más y un bloqueo comercial podría generar un importante retroceso en sus viajes a España.

Farmacéuticas y acero

-Farmacia: otro sector afectado por el embargo de Trump sería el de la industria farmacéutica. España suma unos 1.145 millones en exportaciones de medicamentos a Estados Unidos, un territorio que representa un 6,2% del total de exportaciones de los laboratorios patrios, informa Eduardo Ortega.

Además, la decisión de la Casa Blanca podría poner en riesgo la presencia industrial de varios gigantes del medicamento de EEUU con fábricas o centros de I+D en nuestro país. Hablamos de multinacionales como Pfizer, Lilly, MSD, Johnson & Johnson (J&J) y Abbvie.

-Acero: España es el octavo mayor vendedor de acero en Estados Unidos. En 2024 exportó alrededor de 250.000 toneladas de acero, valoradas en unos 370 millones de euros, lo que supone el 3,3% de sus exportaciones siderúrgicas. Sin embargo, la imposición de aranceles del 25% ha generado un desplome de al menos un 8%.

En tanto, con el aluminio las cifras son inferiores. Las exportaciones son de 20.000 toneladas anuales, con un valor que se acerca a los 130 millones. En total, en riesgo hay 500 millones entre las dos industrias. Aquí los más afectados serían Tubos Reunidos y Acerinox.

Coches, calzado y cerámica

-Automóvil: España no exporta coches terminados a Estados Unidos, lo que minimiza el impacto directo de los aranceles del 15% propuestos por la Administración Trump o un eventual bloqueo comercial.

No obstante, la industria española sí exporta componentes de automoción (piezas, interiores) valorados en unos 1.000 millones de euros, un sector que sufre indirectamente la caída de la demanda y los aranceles.

En 2024 -últimos datos disponibles- las exportaciones a Estados Unidos de componentes españoles supusieron en torno al 4% del total del sector, hasta los 1.021,5 millones de euros, un 8,2% más frente a 2023, según informa Ankor Tejero.

-Calzado: Estados Unidos se sitúa como el sexto destino de las exportaciones españolas de calzado, con una cuota de mercado del 6% y un valor de 205 millones de euros en 2024. En los últimos cinco años, la facturación hacia este mercado se ha incrementado cerca de un 50%.

Sin embargo, la imposición de un arancel del 15% en agosto de 2025 del 20% y la inestabilidad política y comercial en 2026 han puesto en alerta al sector, complicando la competitividad frente al calzado del sudeste asiático.

-Cerámica: Estados Unidos se ha consolidado como el primer destino de las exportaciones españolas, con una cuota de mercado del 13,5 % sobre el total en 2024, y un valor medio en los últimos años de 475 millones. En este periodo, la facturación del sector en EE. UU. ha crecido un 26%, En 2025, España ha mantenido un comportamiento positivo, con un crecimiento interanual del 15 % entre enero y julio de 2025,