Los expertos de Cuerpo apuntan a que la gestión de los 'Next Gen' que ha hecho el Gobierno perjudica a la inversión privada

La productividad en España ha crecido un 1% anual entre 2022 y 2025, el doble que en el periodo 2014-2019, coincidiendo con récords de empleo.

El Consejo recomienda evaluar el diseño y la gobernanza del programa Next Generation para mejorar la eficacia de futuras políticas industriales.

El informe destaca que, aunque la inversión pública ha sido protagonista, la inversión privada ha mostrado una evolución mucho más discreta.

El Consejo de la Productividad de España señala que la gestión de los fondos Next Generation por parte del Gobierno no ha impulsado la inversión privada como se esperaba.

El Consejo de la Productividad de España se creó en 2024 para analizar y diagnosticar los problemas de productividad que tiene España. El órgano, fundado por el Ministerio de Economía a las órdenes de Carlos Cuerpo, avisa de que una de las asignaturas pendientes en este campo está en la inversión privada. Y que la lluvia de los fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no ha ayudado.

La clave está en el diseño y la gestión de los fondos Next Generation que ha hecho el Gobierno, que no ha favorecido el impulso de la inversión privada. O, no como cabría esperar.

La principal debilidad de la productividad española, según los expertos de Cuerpo, "radica en la relativa atonía de la inversión privada, cuya evolución, aunque ascendente, es significativamente más discreta de lo que cabe esperar".

Una decepción que sorprende al Consejo teniendo en cuenta el "ciclo expansivo" y el "desembolso de un volumen ingente de fondos europeos".

"Mientras que la inversión pública ha protagonizado este ciclo, la privada ha reaccionado con menor intensidad. Esto sugiere que, junto con otros factores, el diseño, la gestión y la gobernanza del programa Next Generation han podido menoscabar el impulso sobre la inversión que se le anticipaba", reza el informe elaborado por el Consejo de la Productividad.

En este sentido, llama a "evaluar el diseño, la gestión y la gobernanza del programa Next Generation para extraer enseñanzas que puedan contribuir a mejorar la eficacia de los instrumentos de la política industrial en el futuro".

El órgano apunta a que la productividad en España ha registrado una importante evolución.

Evolución

Antes, la economía española mejoraba su productividad destruyendo empleo, según el Consejo.

Sin embargo, el órgano precisa que desde 2022 la productividad sube mientras el empleo alcanza máximos históricos. Ello conduciría a cerrar "la brecha con el conjunto de la Unión Europea (UE)".

El documento señala un crecimiento anual del 1% de la productividad por hora trabajada en el periodo 2022-2025, el doble que durante 2014-2019.

"Este mayor ritmo de crecimiento de la productividad coincide además con una elevada creación de empleo", indica.

Un ritmo de crecimiento tendrá que aumentar aún más en los próximos años "para garantizar un crecimiento de la renta per cápita en línea con la media histórica dadas las actuales previsiones de población".