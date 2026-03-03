Montero opta por un cargo político para presidir la AIReF: propone a Inés Olóndriz, secretaria general en Hacienda

Cristina Herrero había solicitado que la presidencia de la AIReF recayera en un perfil interno para garantizar la independencia del organismo.

El nombramiento de Olóndriz, de perfil político, deberá ser aprobado por el Congreso, aunque desde Hacienda destacan su preparación técnica.

Inés Olóndriz es secretaria general de Financiación Autonómica y Local y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado.

El mandato de Cristina Herrero como presidenta de la AIReF finaliza y el Ministerio de Hacienda propone a Inés Olóndriz como sucesora.

El periodo de Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) termina. Su mandato caduca este martes y el Ministerio de Hacienda ya ha decidido quién quiere que sea su sucesora: Inés Olóndriz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local del departamento que dirige María Jesús Montero.

Se trata de una información confirmada por el propio departamento.

Con este movimiento, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda opta por nombrar un perfil político en vez de una persona que ya tuviera experiencia en la AIReF. Es lo que había pedido la propia Herrero en sus comparecencias públicas.

Con esta petición, Herrero buscaba salvaguardar la independencia de la Autoridad promocionando a un perfil interno y facilitar que el nombramiento supere el trámite del Congreso.

Y es que el nombramiento de Olóndriz no podrá decidirlo de manera unilateral el Gobierno.

Hacienda tiene que proponer a una persona para presidir la AIReF, pero dicha persona que ser aprobada también por el Congreso.

Pese a tratarse de un cargo político, desde Hacienda defienden el perfil técnico de Olóndriz y que cumple sobradamente con las exigencias del puesto. Afirman que cuenta con prestigio y respecto del sector público y privado tras más de 30 años de experiencia laboral.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, executive master en Administraciones Públicas por Esade y certified financial analyst por la European Federation of Financial Analyst societies (EFFAS).

Fue analista senior del equipo de Sovereing & International Public Finance de S&P Global Ratings, cubriendo gobiernos locales y regionales, y entidades públicas en España y en el Reino Unido.

Fuentes cercanas a Olóndriz apuntan a la buena relación que la secretaria general tiene con los grupos del Congreso, algo que podría facilitar la aprobación de su nombramiento.