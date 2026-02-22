Regularización de autónomos, SMI, acciones... Novedades en la última declaración de la Renta de la 'era Montero'

Se habilita un apartado específico para declarar compraventas de participaciones o acciones de fondos cotizados y SICAV.

El borrador incluye nuevas casillas para la regularización de cuotas de autónomos y para registrar rendimientos de actividades artísticas excepcionales.

Se actualiza la deducción para asalariados con ingresos inferiores a 18.276 euros anuales, adaptada a la última subida del SMI.

La campaña de la Renta 2026 introduce novedades para autónomos y trabajadores que cobraron el SMI en 2025.

En abril comenzará la campaña de la Renta de este 2026. El Ministerio de Hacienda ya está preparando el correspondiente borrador para presentar la declaración del IRPF. Como suele ser habitual, el documento recoge varias novedades fiscales sobre todo en autónomos y para las personas que cobraron el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025.

Sin embargo, hay otro detalle que va a marcar esta declaración de la Renta. Va a ser la última diseñada bajo el mandato de María Jesús Montero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda dejará el puesto en próximas semanas (todavía se ignora cuándo) para ser candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía, que se tendrán que celebrar antes de verano.

El último borrador que está manejando el Ministerio de Hacienda (que puede sufrir cambios) recoge la deducción a la que se deben acoger los trabajadores que cobraron el SMI en 2025.

Cabe recordar que esta deducción se formuló para que estos asalariados no sufrieran efectos fiscales tras subirse el SMI el año pasado. Abarca a los rendimientos íntegros del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria inferiores a 18.276 euros anuales.

En cualquier caso, esta deducción se ha actualizado y adaptado a la subida de los sueldos más bajos aprobada esta misma semana.

Por otro lado, según indica el borrador de orden publicado por la Agencia Tributaria, se han incluido nuevas casillas para facilitar el registro de rendimientos económicos en el caso la regularización de cotización de las cuotas de régimen de los autónomos.

También habrá un espacio para consignar la deducción aplicable a los rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

Se crea, además, un apartado específico para registrar las compraventas de participaciones o acciones de fondos cotizados y sociedades de inversión de capital variable.

El 8 de abril, concretamente, será cuando se inicie el periodo para presentar por Internet la declaración de la Renta de 2025.

El 6 de mayo se podrá hacer la declaración del IRPF por teléfono. La cita se podrá pedir desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.

Finalmente, si se desea, el periodo para presentar presencialmente la declaración en las oficinas de la Agencia Tributaria empezará el 1 de junio. La cita deberá ser solicitada a partir del 29 de mayo.

Como suele ser habitual, el último día para presentar la declaración será el 30 de junio.