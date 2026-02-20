El crecimiento de EEUU se reduce al 2,2% en 2025, el año de los aranceles y del cierre de Gobierno más largo

Las claves nuevo Generado con IA La economía de Estados Unidos creció un 2,2% en 2025, por debajo del 2,8% alcanzado en 2024. El menor crecimiento se atribuye al impacto negativo de nuevos aranceles y al cierre del Gobierno federal, que fue el más largo de la historia del país. En el último trimestre de 2025, el PIB avanzó solo un 0,4%, equivalentes a una tasa anualizada del 1,4%, lejos del 4,4% registrado en verano. El gasto público y las exportaciones disminuyeron significativamente, mientras que el presidente Trump responsabilizó a la oposición demócrata por la situación y pidió una rebaja de los tipos de interés a la Reserva Federal.

La economía estadounidense creció un 2,2% en 2025, un año marcado por la nueva oleada de aranceles impulsada por la Administración Trump y por el cierre del Gobierno más largo de la historia del país. El dato refleja la pérdida de impulso de la primera potencia mundial frente al 2,8% de 2024.

Según las cifras publicadas por la Oficina de Análisis Económico (BEA), en el último trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos avanzó un 0,4% respecto a los tres meses anteriores.

Dicho porcentaje equivale a una tasa analizada del 1,4%, muy por debajo del 4,4% del verano. Parte de la desaceleración obedece al frenazo del comercio exterior tras la entrada en vigor de aranceles más elevados y las represalias de otros socios comerciales, que han restado tracción a las exportaciones.

Distintos estudios ya anticipaban que el endurecimiento arancelario habría recortado en torno a un punto porcentual el crecimiento de 2025 y encarecido las importaciones, presionando al alza los precios para los hogares estadounidenses.

Estos datos, publicados con retraso por el BEA debido al cierre del Gobierno federal que paralizó a la Administración estadounidense entre octubre y noviembre pasados, quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas.

Los expertos preveían una expansión trimestral anualizada cercana al 3% y no del 1,4%.

Minutos antes de publicarse el dato del PIB de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en su red Truth Social de que el cierre, que se prolongó durante un récord de 43 días y paralizó servicios esenciales y parte de la industria aérea del país, "costó al menos dos puntos de PIB".

Trump reiteró sus acusaciones contra los demócratas por, según afirmó, orquestar el pasado cierre y querer dañar la economía bajo su mandato una vez más con la actual paralización parcial que afecta solo al Departamento de Seguridad Nacional, que cumple hoy seis días sin visos de acuerdo de financiamiento en el Congreso.



La desaceleración del PIB en el cuarto trimestre reflejó una disminución del 5,1% en el gasto público y una caída del 0,9% en las exportaciones. Las importaciones, que se restan al cálculo del PIB, disminuyeron en un 1,3%.

El gasto en defensa se redujo en un 10,8% en el último trimestre del 2025, mientras que el gasto federal también cayó en un 16,6%, después de crecimientos del 5,7% y el 2,7%, respectivamente, según recoge Efe.



El PIB, junto a la inflación y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.



En su mensaje de este viernes, Trump volvió a reclamar una rebaja más agresiva de los tipos al presidente de la Fed, Jerome Powell, al que ha estado presionando por una bajada de las tasas desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.



"¡BAJEN LOS TIPOS DE INTERÉS! ¡Powell, 'Tardón', es el PEOR!", insistió.