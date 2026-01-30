El PIB creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras sumar un 0,8% en el último trimestre

La inversión creció un 6,3% en 2025, con destacados incrementos en construcción (5,2%) y bienes de equipo (9%).

El gasto de los hogares subió un 3,4% en 2025, apoyado en la creación récord de empleo y el aumento del poder adquisitivo.

La economía española encadena cinco años consecutivos de crecimiento, aunque la cifra de 2025 fue una décima inferior a lo previsto por instituciones internacionales.

El PIB de España creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, impulsado por el consumo de los hogares y la inversión.

El producto interior bruto (PIB) creció un 2,8% en 2025, tras sumar un 0,8% en el último trimestre del año, gracias al consumo de los hogares y la inversión. Con todo, España se enfrenta a un proceso de desaceleración, ya que la expansión registrada el pasado ejercicio es siete décimas inferior a la de 2024.

Con esta subida, el PIB nacional encadena cinco años consecutivos de incrementos. Además del 3,5% de 2024, la economía creció un 2,5% en 2023; un 6,4% en 2022, y un 6,7% en 2021.

La expansión finalmente registrada es una décima inferior a la esperada por las principales instituciones internacionales -el FMI, la OCDE, o la Comisión Europea-, que habían anticipado que la economía española crecería un 2,9% en 2025, igual que el Banco de España y la AIReF.

Ese también era el pronóstico incluido por el Gobierno en su última actualización del cuadro macroeconómico.

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB subió un 0,8% trimestral, dos décimas más que en el trimestre precedente, según los datos adelantados de la Contabilidad Nacional que ha publicado el INE este viernes.

Con este nuevo avance, ya son diez los trimestres en los que España ha crecido un 0,6% o más. Asimismo, se suman 21 trimestres consecutivos de expansión económica.

El aumento del gasto de los hogares aceleró al 3,4% en 2025. Según ha explicado el Ministerio de Economía, la expansión “se apoya en la creación récord de puestos de trabajo”.

Tal y como señala el departamento dirigido por Carlos Cuerpo, “el consumo también se apoya en la recuperación del poder adquisitivo de las familias, que creció un 1,5% en 2025, con subidas de los salarios por encima de la inflación”.

Por la parte de la inversión, el crecimiento aceleró al 6,3% en 2025. Destacan el aumento de la inversión en construcción del 5,2% y en bienes de equipo del 9%.