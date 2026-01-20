El FMI fecha el fin del 'milagro' español: el crecimiento caerá a la mitad y convergerá con el resto de Europa en 2027

La ralentización se debe al agotamiento del turismo, menor consumo privado y la retirada de ayudas fiscales, según otras instituciones como la Comisión Europea y la OCDE.

En 2027, la diferencia de crecimiento entre España y la zona euro se reducirá a solo cinco décimas, y España será superada por países como EE.UU., Australia y Corea del Sur.

El impulso actual, favorecido por el rebote pospandemia, el turismo y los fondos europeos, irá desapareciendo, según el organismo.

El FMI prevé que el crecimiento económico de España caerá del 3,5% en 2024 al 1,9% en 2027, acercándose al ritmo medio europeo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de pinchar el relato del milagro económico español. Sus nuevas previsiones dibujan un país que hoy crece a toda velocidad, pero que perderá casi la mitad de su impulso en sólo tres años, expandiéndose casi al mismo ritmo que el resto de socios europeos.

​Según las proyecciones de la institución, España habría crecido un 3,5% en 2024, muy por encima de casi todas las grandes economías avanzadas. Para 2025, el FMI espera una moderación al 2,9%, todavía un dato brillante en comparación con la zona euro.

​La ralentización se acentúa durante los siguientes años. Las previsiones de crecimiento se enfrían al 2,3% en 2026 y al 1,9% en 2027. En tres años, España perdería 1,6 puntos de avance y vería cómo su ritmo se reduce prácticamente a la mitad respecto a 2024.

​Ese 1,9% rompe a la baja la barrera psicológica del 2%. El mensaje implícito es claro: el rebote pospandemia, el tirón del turismo y el primer empuje de los fondos europeos no son eternos.

El punto de partida es muy distinto. España sigue creciendo muy por encima de la media de la zona euro. En 2024, nuestro país se habría expandido un 3,5%, frente al 0,9% del conjunto del área. La diferencia es de 2,6 puntos.

En 2027 el paisaje será muy distinto. El FMI proyecta que la zona euro crezca un 1,4% y que la Unión Europea, en su conjunto, lo haga un 1,6%.

De cumplirse estas previsiones, la ventaja de España respecto a la media de la eurozona se reducirá a cinco décimas y a sólo tres respecto al continente en su totalidad.​

La comparación con Alemania es todavía más gráfica. Berlín pasará de una contracción del 0,5% en 2024 a una expansión del 1,5% en 2027. La distancia entre ambos países pasa de cuatro puntos a sólo cuatro décimas.

La diferencia de España frente a Francia y a Italia, las otras grandes economías del bloque del euro, permanecerá casi inalterada. La economía francesa crecerá un 1,2% en 2027 y la italiana, un 0,7%.

El porqué del frenazo

A diferencia del FMI, que se limita en buena medida a trazar la senda numérica, otros organismos sí detallan por qué la economía española perderá fuelle a partir de 2026.

​La Comisión Europea prevé un crecimiento del 2,9% para 2025, que se moderará hasta el 2,3% en 2026 y al 2% en 2027. Bruselas atribuye esta ralentización al agotamiento del rebote pospandemia, a la normalización de los flujos turísticos y a un entorno europeo todavía débil.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta una expansión del 2,2% en 2026 y del 1,8% en 2027. Ve un enfriamiento gradual ligado al menor empuje del consumo privado tras el ciclo de subida de tipos y a la retirada definitiva de las ayudas fiscales extraordinarias aplicadas durante la crisis energética.

Los servicios de estudios españoles también coinciden en la curva descendente. Funcas estima que el PIB crecerá un 1,9% en 2026 y un 1,7% en 2027, advirtiendo de que el "techo" de la capacidad turística y el fin de los fondos europeos frenarán el avance.

BBVA Research proyecta un crecimiento en torno al 2,4% para 2026 y del 2% para 2027.

Según sus últimos escenarios, esta desaceleración se explica por la menor aportación del turismo extranjero, las dificultades de las exportaciones de bienes y una política fiscal que tenderá a volverse contractiva a partir de la segunda mitad de 2026.​

Una economía 'menos avanzada'

Si se amplía el foco más allá de Europa, el diagnóstico también cambia entre el pasado y el futuro. En 2024 y 2025, España figura entre las economías avanzadas que más crecieron, por encima de Estados Unidos, Japón o el Reino Unido.

Pero, a medida que se acerca el final de la década, la fotografía se altera. En 2026, el FMI espera que Estados Unidos crezca un 2,4%, por encima del 2,3% previsto para España, impulsado por el tirón de la inversión tecnológica y la inteligencia artificial.

El Fondo anticipa que en 2027 EEUU se expandirá un 2%, una décima más que España. Según las mismas proyecciones, Australia alcanzará el 2,2% y Corea del Sur un 2,1%, por delante del crecimiento español, que será igualado por Canadá.



Por debajo de esa cota se situarán otros estados, como Países Bajos, con un 1,4%, y Japón, con un 0,6%, lo que sitúa a España en una posición intermedia dentro del grupo de economías avanzadas.