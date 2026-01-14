La nueva financiación de Montero será voluntaria: las CCAA que quieran seguir con el modelo actual podrán hacerlo

El Gobierno iniciará próximamente reuniones bilaterales técnicas con las comunidades para detallar la propuesta de financiación.

Cataluña es la única comunidad que apoya la propuesta de Montero, mientras que el resto de autonomías han mostrado su rechazo.

El Estado aportará 21.000 millones de euros adicionales en el nuevo sistema, según anunció la ministra de Hacienda.

El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por Montero será voluntario; las comunidades podrán elegir si lo adoptan o mantienen el actual.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se ha reunido con las comunidades autónomas para explicarles su propuesta de financiación autonómica. Y avisarles de que, si no les convence, se pueden quedar con el modelo actual.

En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, Montero ha trasladado a los consejeros de Hacienda autonómicos que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria.

Así lo indican fuentes de Hacienda. De esta manera, las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente.

En el departamento aseguran que esta prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009. Concretamente en la disposición transitoria tercera. Es algo habitual en las leyes de financiación autonómica.

Por otro lado, Montero también ha comunicado a las regiones que en breve se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en su propuesta de financiación, en la que el Estado aportará unos 21.000 millones adicionales.

Cabe recordar que la propuesta del Gobierno central ha sido criticada por la práctica totalidad de las comunidades autónomas excepto Cataluña.

"Estamos contentos de la nueva propuesta", indicaba Alicia Romero, consejera de Hacienda de Cataluña, a su entrada al cónclave autonómico.

"El Gobierno pone 21.000 millones más en el modelo". Sobre los beneficios para Cataluña, ha argumentado: "Hay autonomías que salen más beneficiadas porque vienen de infrafinanciación".

En cambio, el resto de las autonomías han cargado contra la propuesta de Montero. Incluida Castilla-La Mancha.

Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, recordaba que ese espíritu de ordinalidad que proclamó la ministra (y que se cumple en el caso de Cataluña) es una "línea roja" para su gobierno autonómico.