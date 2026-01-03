Las subidas del precio de la vivienda y su alquiler obligan a los españoles a pagar un 23% más en la campaña de la Renta

Las devoluciones de la Agencia Tributaria bajaron un 1,72%, mientras que los ingresos netos por la campaña de la Renta superaron los 7.089 millones de euros.

El precio de la vivienda subió un 8,4% y el alquiler más de un 10% en 2024, incrementando los rendimientos del capital inmobiliario declarados en el IRPF.

La Agencia Tributaria recaudó 20.797 millones de euros por declaraciones de IRPF entre abril y junio de 2025, con casi siete millones de contribuyentes obligados a ingresar.

Los españoles pagaron un 23,38% más en la última campaña de la Renta debido, sobre todo, a la subida del precio de la vivienda y los alquileres.

Las arcas de las Administraciones Públicas están de enhorabuena. Los ingresos tributarios del Gobierno no paran de crecer por prácticamente todas las vías. También mediante la declaración de la Renta. Los españoles pagaron al Ministerio de Hacienda durante la última campaña de Renta (la correspondiente al IRPF de 2024) un 23,38% más que en la anterior. Y este incremento ha estado causado, principalmente, por las subidas del precio de la vivienda y del alquiler.

En total, la Agencia Tributaria (AEAT) cobró unos 20.797 millones de euros a través de las declaraciones de la Renta presentadas entre abril y junio de 2025. La cantidad de contribuyentes que tuvieron que presentar declaraciones a ingresar subió un 12%, hasta casi siete millones de personas.

De esta manera, cada contribuyente que tuviera que pagar a Hacienda mediante la declaración de IRPF abonó, de media, 2.975 euros.

La Agencia Tributaria nunca había ingresado tanto mediante la campaña de la Renta. Desde el ente apuntan que ya se esperaban un "crecimiento importante de los rendimientos de capital mobiliario (dividendos e intereses de cuentas, esencialmente) y de las ganancias patrimoniales (acciones e inmuebles)", como causas principales.

Sin embargo, la Agencia preveía al inicio de la campaña que los ingresos por las declaraciones presentadas crecerían un 13%. Finalmente, el aumento ha sido del 23%, diez puntos más de lo esperado.

¿Qué ha ocurrido? Francisco de la Torre, economista e inspector de Hacienda del Estado, apunta a una causa, principalmente: la vivienda y el incremento de precio de su venta y alquiler.

Consultado por este periódico, De la Torre recuerda que en la declaración deben constar "alquileres y ventas de viviendas e inmuebles". Y en los últimos años se registraron importantes incrementos de sus precios. "Cada vez cuestan más dinero", apostilla. De ahí que los pagos en la declaración del IRPF se hayan disparad sobre todo por los rendimientos del capital inmobiliario, indica.

Cabe recordar que cuando se vende un inmueble, hay que reflejar en la declaración del IRPF la ganancia patrimonial que supone la operación. Es decir, cuánto se gana por la venta respecto al momento en el que se compró.

Sólo en 2024, el precio de la vivienda se elevó un 8,4% respecto al año anterior. Y el coste de los alquileres subió por encima del 10% anual. Unas tendencias que ya venían de años anteriores. A todo esto hay que sumar que hace dos años las compraventas de vivienda se dispararon un 11,5%, hasta superar las las 716.000 operaciones. Y todo esto tuvo su reflejo en la declaración de la Renta correspondiente a 2024.

Por otro lado, si se echa la vista atrás, los ingresos mediante la campaña de la Renta han experimentado un singular impulso en los últimos años, igual que toda la recaudación tributaria.

En 2019, el primer año completo en el que Pedro Sánchez gobernó España, los ingresos por esta vía se quedaron en los 12.725 millones de euros. En 2024, la recaudación fue un 63,5% superior.

¿Y qué ha ocurrido con las devoluciones a los contribuyentes de la Agencia Tributaria a través de la Campaña de la Renta? Con los datos hasta el 30 de diciembre, las declaraciones a devolver bajaron un 1,72%, quedando por debajo de los 16 millones de contribuyentes.

El importe que está teniendo que abonar Hacienda por ellas registró un leve incremento respecto a 2024, del 0,8%, hasta ponerse en los 13.708 millones de euros.

De esta manera, el saldo neto en esta campaña de la Renta es muy positivo para el Ministerio de Hacienda. Una vez descontadas las devoluciones, la Agencia Tributaria ha obtenido unos ingresos limpios de, al menos, 7.089 millones de euros.

A falta de conocer la recaudación total de 2025, sólo hasta noviembre ya superaba toda la de 2024. De hecho, se sobrepasaron los 301.355 millones de euros, por encima de los 294.734 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ingresó por impuestos hace dos años.

Y el ritmo no va a bajar en 2026. Pese a no contar con aumentos tributarios (dado que no hay Presupuestos Generales del Estado aprobados), el Gobierno espera incrementar los ingresos fiscales un 8,5% este año.

Esto será posible gracias al aumento de la población activa (y que paga impuestos), al propio crecimiento previsto para la economía y al fenómeno conocido como la progresividad en frío.

¿Qué supone la progresividad en frío? Está provocada por la inflación. Los aumentos de precios provocan incrementos salariales. Sin embargo, dichas alzas de sueldo no se traducen en mejoras del poder adquisitivo. Son absorbidas por el IRPF, dado que el trabajador (y contribuyente) suele subir de tramo, pagando un tipo más alto. Es decir, un impuesto mayor.

De ahí que cada vez más entes sociales y economistas reclamen deflactar el IRPF. O lo que es lo mismo, ajustar los tramos a la inflación. Sin embargo, esta medida no está en los planes de Hacienda. Al menos por ahora.