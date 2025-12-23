La pensión mínima subirá un 7% en 2026 mientras que las no contributivas y el IMV se elevarán un 11,4%

El decreto amplía medidas como la compatibilidad de pensión y trabajo para médicos jubilados y cotizaciones especiales para anticipar la jubilación de agentes medioambientales y bomberos forestales.

El Real Decreto-Ley que incluye estas subidas también prorroga la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y el bono social eléctrico hasta diciembre de 2026.

La revalorización de las pensiones será mayor que la de las contributivas, que subirán un 2,7% en 2026.

La pensión mínima subirá un 7% en 2026, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarán un 11,4%.

El año 2026 comienza con una nueva revalorización de las pensiones. El Gobierno ha dado luz verde en Consejo de Ministros a la actualización de la pensión mínima sin cargas familiares en un 7% para el próximo año.

En el caso de las pensiones mínimas con cargas familiares y las no contributivas, la actualización será del 11,4%, la misma que tendrá el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De este modo, esta prestación se situará en los 731 euros.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que este viernes se estrena en rueda de prensa del Consejo de Ministros, quien también ha destacado que la subida de estas pensiones superará la de las contributivas, que será del 2,7%. Es decir, alza similar a la del IPC medio del último año.

Según la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este aumento de la pensión media supondrá unos 570 euros adicionales al año para las pensiones medias de jubilación.

La revalorización de las pensiones anunciada para 2026 forma parte del Real Decreto-Ley que fija el escudo social y que incluye también otras medidas en materia de vivienda, energía o autónomos, así como la prórroga de las ayudas a los afectados de la dana que tuvo lugar a finales de 2024.

Saiz ha confiado en que este real decreto ley salga adelante cuando se vote en el Congreso de los Diputados, ya que muchas de las medidas que incluye son una prórroga del escudo social que se ha desplegado en los últimos años y que contaron con la aquiescencia y el voto a favor de la mayoría de las fuerzas políticas.

Preguntado por la afirmación del Partido Popular de que estaría dispuesto a apoyar la subida de las pensiones si va en un real decreto-ley aparte, la portavoz del Gobierno ha indicado que habría que preguntar al PP qué no le gusta de un texto que incluye un "importantísimo escudo social". "Suena más bien a excusa de un mal pagador", ha agregado.

Otras medidas

El gabinete también ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de desahucios cuando no haya una alternativa habitacional disponible para familias vulnerables.

En materia de energía, se mantendrán durante un año más la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) así como el bono social eléctrico.

Por otro lado, el real decreto también incluye otras medidas como una cotización adicional a la Seguridad Social para que agentes medioambientales y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación.

Asimismo, se amplía un año la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz ha explicado que el Gobierno ha decidido prorrogar esta medida tras el resultado “muy favorable” entre 2023 y 2025, periodo en el que más de 1.200 profesionales se han acogido a ella.

Por otro lado, el Real Decreto-Ley prolonga las ayudas para los afectados por la dana y para la reconstrucción de los municipios afectados, con nuevas exenciones en IRPF y Sociedades a profesionales y empresas, entre otras medidas.

El Consejo de Ministros también ha prorrogado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.184 euros al mes en 14 pagas a la espera de que se acuerde la actualización de 2026 entre Trabajo y los agentes sociales.