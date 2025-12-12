La UE impone a plataformas como Shein y Temu una tasa de 3 euros por los paquetes pequeños desde julio de 2026

La UE también prevé una 'tasa de manipulación' adicional de 2 euros por paquete y espera recaudar 3.000 millones de euros para cubrir los costes de control aduanero.

En 2024, el 91% de los envíos de comercio electrónico de hasta 150 euros que llegaron a la UE procedieron de China, con un volumen duplicado respecto al año anterior.

La medida busca frenar el elevado volumen de envíos de bajo valor, que amenaza con colapsar las aduanas europeas y plantea riesgos sanitarios y de seguridad.

La Unión Europea impondrá una tasa aduanera de 3 euros a los paquetes pequeños enviados por plataformas como Shein y Temu a partir de julio de 2026.

La Unión Europea impondrá a partir del 1 de julio de 2026 una tasa aduanera general de tres euros a los paquetes pequeños como los que envían las plataformas chinas de comercio electrónico como Shein o Temu, según han acordado este viernes los ministros de Economía de los 27.

Se trata de una medida provisional a la espera de que entre en vigor la reforma de la legislación aduanera de la UE, en principio prevista para 2028. Esta reforma elimina la actual exención que permite que los bienes con un valor inferior a 150 euros entren en la UE libres de impuestos.

El objetivo de esta iniciativa es precisamente poner freno a la avalancha de pequeños envíos, que amenaza con colapsar las aduanas europeas y plantea crecientes problemas sanitarios y de seguridad.

La pretensión original del Ecofin era adelantar a 2026 la entrada en vigor de la reforma aduanera. Sin embargo, este intento se ha revelado como imposible, por lo que los ministros de Economía han optado por la tasa general de 3 euros como solución temporal, al considerar que se trata de un "problema urgente".

La tasa se aplicará a todos los productos que ingresen a la UE y cuyos vendedores extracomunitarios estén registrados en el sistema de ventanilla única de importación (IOSS) para el IVA. Esto afecta al 93 % de todo el comercio electrónico que llega a Europa

El año pasado, alrededor de 4.600 millones de envíos de escaso valor entraron en el mercado de la UE, lo que equivale a 12 millones de paquetes diarios.

En 2024, el 91% de todos los envíos de comercio electrónico valorados hasta 150 euros que entraron en la UE procedieron de China, y su volumen se ha duplicado entre 2023 y 2024.

"Este aumento coincide con el crecimiento extremadamente rápido de ciertas plataformas online. Temu y Shein, en particular, han crecido exponencialmente en el mercado de la UE, escalando a más de 75 millones de usuarios en el espacio de unos pocos meses en 2024", señala un informe de la Comisión.

"Impulsada por una publicidad omnipresente, precios bajos y entrega ultrarrápida, la venta de productos low cost a través de estas plataformas ha generado a su vez una fuerte demanda", prosigue el texto.

Bruselas alerta de que el rápido aumento de las importaciones enviadas directamente a los consumidores "plantea desafíos importantes que requieren atención urgente", en particular porque muchos de estos productos no cumplen las normas de la UE.

Por ejemplo, la mitad de los falsificados interceptados en las fronteras de la UE habían sido comprados a través de internet.

"El creciente volumen de productos que son inseguros, falsificados o que no cumplen las normas plantea graves riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, tiene un impacto insostenible en el medioambiente y alimenta una competencia desleal con las empresas cumplidoras, con un impacto significativo en la competitividad de la UE en diferentes sectores", avisa el Ejecutivo comunitario.

La otra medida restrictiva que prepara la UE contra los pequeños paquetes de plataformas como Shein o Temu es una 'tasa de manipulación' de 2 euros.

Bruselas espera recaudar con esta medida alrededor de 3.000 millones de euros, que se destinarán a cubrir parte de los costes crecientes de supervisar que estos paquetes cumplen la legislación comunitaria.