El Gobierno aprueba la condonación de más de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que permite al Estado condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Una medida que les permitirá ahorrar unos 6.700 millones de euros en intereses y un mejor acceso a los mercados.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes en segunda vuelta al Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera, que autorizará al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha señalado que esta medida permitirá a las autonomías que se acojan a ella corregir su sobreendeudamiento, derivado de la crisis financiera de 2010-2023.

Asimismo, ha añadido que mejorará su posición a la hora de salir a los mercados y les ayudará a ahorrar aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, "con lo que podrán reforzar sus servicios públicos".

"Este alivio a las comunidades autónomas se une al histórico apoyo económico y financiero que todas las CCAA han recibido por parte del Gobierno", ha incidido Alegría.

