Las exportaciones de China superan el billón de dólares por primera vez en la historia pese a los aranceles de Trump
China ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus mercados desde que el presidente estadounidense llegó al poder.
Las claves
Las exportaciones chinas superaron el billón de dólares anual por primera vez, pese a los aranceles de EE.UU.
Los envíos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, mientras que crecieron a Europa, Australia y el sudeste asiático.
El superávit comercial chino alcanzó los 111.680 millones de dólares en noviembre, el nivel más alto desde junio.
China intensificó la diversificación de sus mercados y ganó cuota global, aumentando especialmente las exportaciones a la UE (+14,8%) y Australia (+35,8%).
Las exportaciones chinas han superado el billón de dólares por primera vez en la historia en el acumulado anual, pese a los aranceles de Estados Unidos. Este hito se produjo en el pasado mes de noviembre
Los fabricantes, que buscaban evitar los aranceles del presidente Donald Trump, enviaron más productos a mercados no estadounidenses, con un aumento de las exportaciones a Europa, Australia y el sudeste asiático.
Con todo, el superávit fue de 111.680 millones de dólares en noviembre (unos 96.071 millones de euros), el más alto desde junio y superior a los 90.070 millones registrados el mes anterior. Esta cifra superó la previsión de 100. 200 millones de dólares.
En cambio, los envíos a Estados Unidos se redujeron casi un tercio con respecto al mismo mes del año anterior.
"Las reducciones arancelarias acordadas en el marco de la tregua comercial entre Estados Unidos y China no contribuyeron a aumentar los envíos a América el mes pasado. No obstante, el crecimiento global de las exportaciones se recuperó", afirmó Zichun Huang, economista china de Capital Economics.
Y continúa: "Esperamos que las exportaciones de China se mantengan resistentes y que el país siga ganando cuota de mercado global el próximo año".
Las exportaciones chinas crecieron en conjunto un 5,9 % interanual en noviembre, según datos de aduanas publicados el lunes. Esto supone un cambio con respecto a la contracción del 1,1 % de octubre.
Crecimiento interanual
Las importaciones aumentaron un 1,9 %, en comparación con el repunte del 1,0 % registrado en octubre. Los economistas esperaban un aumento del 3,0 %.
China ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus mercados de exportación desde que Trump ganó las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, buscando estrechar lazos comerciales con el sudeste asiático y la Unión Europea. También ha aprovechado la presencia global de empresas chinas para establecer nuevos centros de producción con acceso a aranceles bajos.
Los envíos chinos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, mientras que las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 14,8% interanual.
Mientras que los envíos a Australia aumentaron un 35,8%, y las economías del Sudeste Asiático, en rápido crecimiento, recibieron un 8,2% más de bienes durante el mismo período.
La caída de las exportaciones a Estados Unidos se produjo a pesar de las noticias de que las dos mayores economías del mundo acordaron reducir algunos de sus aranceles y una serie de otras medidas después de que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieran en Corea del Sur el 30 de octubre.
El arancel promedio que aplica Estados Unidos a los productos chinos se sitúa en el 47%, muy por encima del umbral del 40% que, según los economistas, erosiona los márgenes de ganancia de los exportadores chinos.