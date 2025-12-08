Las exportaciones de China superan el billón de dólares por primera vez en la historia pese a los aranceles de Trump

China intensificó la diversificación de sus mercados y ganó cuota global, aumentando especialmente las exportaciones a la UE (+14,8%) y Australia (+35,8%).

El superávit comercial chino alcanzó los 111.680 millones de dólares en noviembre, el nivel más alto desde junio.

Los envíos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, mientras que crecieron a Europa, Australia y el sudeste asiático.

Las exportaciones chinas superaron el billón de dólares anual por primera vez, pese a los aranceles de EE.UU.

Las exportaciones chinas han superado el billón de dólares por primera vez en la historia en el acumulado anual, pese a los aranceles de Estados Unidos. Este hito se produjo en el pasado mes de noviembre

Los fabricantes, que buscaban evitar los aranceles del presidente Donald Trump, enviaron más productos a mercados no estadounidenses, con un aumento de las exportaciones a Europa, Australia y el sudeste asiático.

Con todo, el superávit fue de 111.680 millones de dólares en noviembre (unos 96.071 millones de euros), el más alto desde junio y superior a los 90.070 millones registrados el mes anterior. Esta cifra superó la previsión de 100. 200 millones de dólares.

En cambio, los envíos a Estados Unidos se redujeron casi un tercio con respecto al mismo mes del año anterior.

"Las reducciones arancelarias acordadas en el marco de la tregua comercial entre Estados Unidos y China no contribuyeron a aumentar los envíos a América el mes pasado. No obstante, el crecimiento global de las exportaciones se recuperó", afirmó Zichun Huang, economista china de Capital Economics.

Y continúa: "Esperamos que las exportaciones de China se mantengan resistentes y que el país siga ganando cuota de mercado global el próximo año".

Las exportaciones chinas crecieron en conjunto un 5,9 % interanual en noviembre, según datos de aduanas publicados el lunes. Esto supone un cambio con respecto a la contracción del 1,1 % de octubre.

Crecimiento interanual

Las importaciones aumentaron un 1,9 %, en comparación con el repunte del 1,0 % registrado en octubre. Los economistas esperaban un aumento del 3,0 %.

China ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus mercados de exportación desde que Trump ganó las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, buscando estrechar lazos comerciales con el sudeste asiático y la Unión Europea. También ha aprovechado la presencia global de empresas chinas para establecer nuevos centros de producción con acceso a aranceles bajos.

Los envíos chinos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, mientras que las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 14,8% interanual.

Mientras que los envíos a Australia aumentaron un 35,8%, y las economías del Sudeste Asiático, en rápido crecimiento, recibieron un 8,2% más de bienes durante el mismo período.

La caída de las exportaciones a Estados Unidos se produjo a pesar de las noticias de que las dos mayores economías del mundo acordaron reducir algunos de sus aranceles y una serie de otras medidas después de que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieran en Corea del Sur el 30 de octubre.

El arancel promedio que aplica Estados Unidos a los productos chinos se sitúa en el 47%, muy por encima del umbral del 40% que, según los economistas, erosiona los márgenes de ganancia de los exportadores chinos.