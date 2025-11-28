Cuerpo renuncia a hacer un segundo intento para lograr la presidencia del Eurogrupo

El Gobierno español prioriza ahora mantener presencia en instituciones clave como el Banco Central Europeo, donde Pablo Hernández de Cos suena como posible sucesor de Christine Lagarde.

La retirada de Cuerpo allana el camino para que el Partido Popular Europeo (PPE), que domina el Eurogrupo, elija al próximo presidente entre candidatos de Bélgica, Grecia y Portugal.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este viernes que renuncia a hacer un segundo intento para lograr la presidencia del Eurogrupo, que se ha quedado vacante tras la salida por sorpresa de su anterior titular, el irlandés Paschal Donohoe, para convertirse en número 2 del Banco Mundial.

Cuerpo ya presentó su candidatura en julio de este mismo año para tratar de tumbar a Donohoe, a quien ha apuntado implícitamente como responsable de la pérdida de protagonismo del Eurogrupo en los últimos años. Sin embargo, acabó retirándose en tiempo de descuento al constatar que no tenía apoyos suficientes.

Tras la marcha del irlandés, el ministro de Economía ha sopesado hasta el último minuto volver a postularse. De hecho, el plazo de presentación de candidaturas vencía este mismo viernes a las 16:00 horas. Pero finalmente, Cuerpo descarta lanzarse a la carrera porque tenía la derrota asegurada, ya que el Partido Popular Europeo (PPE) domina el Eurogrupo.

"El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido no presentar su candidatura para la presidencia del Eurogrupo", han confirmado fuentes de su departamento.

Su renuncia despeja así el camino para que sea elegido el candidato que escoja el PPE, puesto que 7 de los 20 ministros de Finanzas del Eurogrupo pertenecen ahora mismo a esta familia política. Los tres nombres que se barajan son el belga Vincent Van Peteghem; el griego Kyriakos Pierrakakis; o el portugués Joaquim Miranda Sarmento.

Si al final hay más de un candidato, la votación se celebrará en el próximo Eurogrupo del 11 de diciembre. El ganador necesita una mayoría simple, es decir, al menos 11 votos. Su mandato será de dos años y medio, renovable.

"España mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento del Eurogrupo como motor de una auténtica integración económica, condición esencial para que Europa no solo resista la incertidumbre global, sino que prospere en esta nueva era", aseguran en el ministerio de Economía.

Renovación del BCE

Tras la renuncia de Cuerpo, el Gobierno de Sánchez "continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente (de España) en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que nuestra voz contribuya a construir una Europa más fuerte y cohesionada".

Justo en los próximos meses abandanonan sus cargos el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; y también el jefe de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa.

En este juego de sillas, la prioridad absoluta para el Gobierno de Sánchez es mantenerse en el Comité Ejecutivo del BCE, la cúpula de seis miembros del organismo que decide la política monetaria de la eurozona.

El ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, figura en todas las quinielas como candidato a sustituir en la presidencia a Christine Lagarde cuando su mandato expire en octubre de 2027, compitiendo con el holandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aclarado si apoyaría a Fernández de Cos, que fue nombrado por Mariano Rajoy, o si tiene algún candidato alternativo.