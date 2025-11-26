El Gobierno anuncia que triplicará el presupuesto a la Agencia Espacial Europea hasta los 455 millones anuales

La ministra Diana Morant, durante el anuncio del incremento del presupuesto a la ESA EFE

En el primer día del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), el Gobierno español ha anunciado un importante incremento en su aportación al presupuesto de la propia Agencia y, con ello, un aumento en su peso dentro de la institución transnacional.

El anuncio lo ha llevado a cabo la ministra Diana Morant, titular de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, quien ha asegurado una subida en la aportación hasta llegar a los 455 millones de euros al año en la ventana que va del 2026 al 2030.

Morant ha acudido al Consejo Ministerial que se celebra entre hoy y mañana en la ciudad alemana de Bremen, donde ha comparecido para anunciar estas y otras medidas en las que participa España.

Este nuevo compromiso de contribución supone un incremento en más de un 50% respecto al periodo en curso, y más del triple respecto al compromiso establecido en 2017.

"Venimos con todo, venimos a consolidar nuestra posición que siempre ha sido buena en el espacio", ha explicado la ministra.

Durante su comparecencia, Morant también ha explicado que este incremento es un "salto cualitativo" con el que dar un mensaje claro: "nuestra industria tiene grandes capacidades que tienen que ser aprovechadas para los retos del futuro".

"En nombre de la industria, la ciencia y la ciudadanía española, vamos a hacer una apuesta sin precedentes por el espacio a través de la Agencia Espacial Europea", ha recalcado.

Además, también ha informado que dentro del presupuesto asignado se destinarán 1.400 millones de euros para programas adicionales durante toda la ventana temporal. Lo que supone igualmente triplicar la anterior asignación.

Esta inversión se traducirá en "una mejor Europa con autonomía estratégica en el espacio". Una cuestión "básica para proporcionar los mejores servicios a la ciudadanía", con servicios como la navegación, conectividad u observación de la Tierra.

Asimismo, Morant también ha recalcado la importancia de este incremento presupuestario en la parte de uso dual, con aplicaciones tanto civiles como militares en las que la ESA también participa.

Apuesta por los lanzadores

Durante su comparecencia, la ministra ha recalcado que una de las líneas de apuesta más importantes para el Gobierno español es la que tienen como protagonista a los lanzadores.

En el Consejo Ministerial celebrado en Sevilla en 2019 ya se habló del "fallo que tenía la Agencia Espacial Europea en términos de lanzadores" y cómo se abría a nuevos actores de la industria de la cohetería. "En definitiva, a no depender de otras potencias que no son europeas".

"Ahí ha entrado PLD Space, la compañía española que ha estado apoyada por el Gobierno desde el principio", ha anunciado.

La ilicitana PLD Space es el principal actor privado de la industria de los lanzadores en España y uno de los principales en el conjunto de la Unión Europea.

Morant ha anunciado la inversión de 169 millones de euros a través del programa Desafío Europeo de Lanzadores (ELC, en inglés) a la compañía PLD Space para impulsar el desarrollo del cohete Miura 5.

Según la propia ministra, el Miura 5 tiene previsto ejecutar su primer lanzamiento en junio de 2026 desde el Centro Espacial Guayanés, ubicado en la Guayana Francesa.