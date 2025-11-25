Bruselas alerta del riesgo de que el Gobierno de Sánchez incumpla el techo de gasto prometido a la UE para 2026

La deuda pública de España continuará descendiendo, situándose por debajo del 100% del PIB en 2026 y alcanzando el 97,1% en 2027, según las previsiones.

A pesar de la desviación en el gasto, Bruselas prevé que el déficit público español se reducirá al 2,1% del PIB en 2026, por debajo del límite del 3% del Pacto de Estabilidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha remitido por segundo año consecutivo el plan presupuestario requerido por Bruselas, siendo España y Bélgica los únicos países en esta situación.

La Comisión Europea advierte que España podría superar el techo de gasto comprometido con la UE para 2026, con un incremento previsto del 3,8% frente al 3,5% acordado.

La Comisión Europea ha avisado este martes del riesgo de que el Gobierno de Pedro Sánchez incumpla el techo de gasto prometido a Bruselas en 2026, aunque ha señalado que el margen de desvío está dentro de las reglas de disciplina fiscal y por lo tanto no exige ajustes adicionales.

La amonestación del Ejecutivo comunitario se basa exclusivamente en sus previsiones económicas de otoño, ya que el Gobierno de Sánchez ha incumplido por segundo año consecutivo su obligación de remitir a Bruselas un plan presupuestario para el año que viene. Bélgica y España son los únicos dos países que no lo han hecho.

En su plan de ajuste plurianual, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se comprometió con la UE a limitar el crecimiento del gasto neto (el indicador en el que se basan las nuevas reglas fiscales) al 3,5% en 2026. Pero Bruselas calcula que el incremento será del 3,8%, es decir, un desvío de tres décimas.

"Para España, se proyecta que el crecimiento del gasto neto en 2026 estará por encima del límite recomendado por el Consejo, aunque la desviación se mantiene por debajo del 0,3 % anual y del 0,6 % del PIB acumulado", señala el informe de Bruselas.

"Por lo tanto, se prevé que España estará en riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto neto en 2026", avisa el Ejecutivo comunitario.

En todo caso, Bruselas calcula que el déficit público de España se reducirá desde el 3,2% de 2024 al 2,5% este año, claramente por debajo del límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad.

Ello se explica por la retirada gradual de las ayudas energéticas y al menor peso de las medidas excepcionales por la dana de Valencia, aunque aumentan los pagos por intereses y el gasto en defensa.

La recaudación también crece debido a la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2024, que incluye cambios en el impuesto de sociedades, nuevos gravámenes sobre cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco, así como un aumento del tipo aplicado a las rentas financieras de las personas físicas.

En 2026, el déficit seguirá bajando hasta el 2,1% del PIB pese al incremento del gasto en intereses y pensiones. Esta mejora se debe a la finalización de las ayudas por la dana y al efecto positivo del impuesto mínimo global para multinacionales.

En 2027, el déficit se estabilizaría en el 2,1%, ya que el mayor gasto en defensa y pensiones se compensaría con ingresos más elevados por impuestos directos y cotizaciones sociales.

Por su parte, la ratio de deuda pública sobre el PIB seguirá descendiendo hasta el 100% en 2025, caerá el año que viene por debajo del 100% por primera vez desde 2029 (98,2%) y bajará ligeramente al 97,1% en 2027.

La Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avisó en su último informe de que España está incumpliendo el techo de gasto comprometido con la UE, que es la principal variable de supervisión de las reglas fiscales.

Con los últimos datos disponibles, el crecimiento del gasto neto habría sido del 4,3% en 2024. Para 2025, la AIReF prevé un crecimiento del 4,6%, por encima del 3,7% comprometido en el plan plurianual, pero dentro de los dos límites admitidos por la cuenta de control (tanto el anual como el acumulado).

En 2026, se estima un incremento similar, del 4,6% frente al 3,5% comprometido, pero cambia el cumplimiento respecto a la cuenta de control: se superaría el límite anual (0,3% del PIB) en aproximadamente 1.200 millones, pero no el límite acumulado (0,6% del PIB).

En definitiva, la Autoridad Fiscal sostiene que "no serían necesarios ajustes adicionales en 2025, mientras que en 2026 se superaría por un pequeño margen el límite anual, pero no el acumulado".