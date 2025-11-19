Montero presentará en febrero los Presupuestos aunque el Congreso tumbe la senda fiscal

Los objetivos marcados para 2026 incluyen un déficit del 2,1% del PIB y una deuda pública del 100,9% del PIB, con una regla de gasto del 3,5%.

Pistoletazo de salida a los Presupuestos Generales del Estado de 2026. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al techo de gasto de las Cuentas del próximo año, que serán expansivas puesto que su margen de gasto se amplía un 8,5%.

El Gobierno espera poder llevarlas al Congreso en febrero, coincidiendo con los primeros pasos para la reforma de la financiación autonómica, y que estén aprobadas entre abril y mayo. Y lo hará pese a que, previsiblemente, la Cámara Baja rechazará la senda fiscal.

La senda fiscal o de estabilidad (que recoge límites de déficit, de deuda pública y la regla de gasto a la que se tienen que someter las administraciones y que glosa a continuación) se votará la próxima semana en el Congreso, según indicaba la propia María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, este martes tras el Consejo de Ministros.

Ella misma reconocía que "lo más lógico es que que la senda de estabilidad se tumbe" dada la aritmética parlamentaria. Algo que también ocurrirá cuando el Gobierno tenga que volver a presentar la senda en el Parlamento por segunda vez (algo a lo que obliga la Ley de Estabilidad).

Sin embargo, esto no trunca en absoluto los planes de Hacienda. Recuerdan que el rechazo parlamentario sólo afecta a cómo se reparte entre las administraciones el déficit en el que pueden caer cada una de las administraciones, que está en el 2,1% del PIB. El techo de gasto no se tiene que someter a votación y se mantiene.

Hacienda propone que el Estado se quede con un 1,8% del PIB, Seguridad Social con un 0,2% y las autonomías con un 0,1%. Las entidades locales tendrán que someterse al equilibrio presupuestario, que equivale a un 0% de déficit.

Si, como todo parece indicar, la segunda votación veta la senda de estabilidad, se establecerán los objetivos planteados en el plan estructural fiscal que se remitió a la Comisión Europea hace meses, que deja a las regiones sin capacidad para incurrir en déficit.

DÉFICIT

2026: 2,1% del PIB

2027: 1,8% del PIB

2028: 1,6% del PIB

DEUDA PÚBLICA

2026: 100,9% del PIB

2027: 100% del PIB

2028: 99,1% del PIB

REGLA DE GASTO

2026: 3,5%

2027: 3,4%

2028: 3,2%

Hacienda espera que, pase lo que pase, todo esto quede resuelto en 2026. En febrero, los Presupuestos entrarán en el Congreso y se comenzará a negociar con los grupos políticos para someterse a su escrutinio

¿Y si las cifras parlamentarias no dan y las Cuentas son rechazadas? Se esperará al momento más adecuado para volver a presentarlas por segunda vez. Hacienda insistirá con las mismas Cuentas.

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero se muestran bastante optimistas respecto al proyecto presupuestario, pese a que la aritmética del Congreso juega en su contra. Sobre todo por la ruptura escenografiada por Junts hace dos semanas.

Admiten que existe la posibilidad de que el Congreso rechace los Presupuestos. Sin embargo, también indican que, si esto ocurre, esperarán a una "ventana de oportunidad" para volver a presentarlos cuando se logren apoyos suficientes. Algo que ven factible.

Es decir, que el Gobierno no va a dar por perdidos los Presupuestos de 2026 si sufren un rechazo parlamentario como ha ocurrido en otras ocasiones. De hecho, cabe recordar que en 2024 los de Pedro Sánchez decidieron desistir de sus intenciones presupuestarias pese a que, como ahora, tramitaron el techo de gasto.

¿Y cuál es esa ventana de oportunidad de la que hablan? Se refieren a un abrupto cambio de postura de un grupo parlamentario. Todos los dedos señalan a Junts y un posible intercambio de favores con el Gobierno.

También en febrero, en un trámite parlamentario que será paralelo al de los Presupuestos, María Jesús Montero desvelará su nueva iniciativa fetiche: la reforma de la financiación autonómica.

La idea es que, a mediados del segundo mes de 2026, la vicepresidenta primera pueda llevar a las comunidades autónomas su propuesta. Un modelo de financiación regional con el que promete más cesiones de impuestos a las regiones, no perjudicarlas y tener en cuenta sus particularidades.

De esta manera, la reforma de la financiación, que también se tendrá que llevar al Congreso (tendrá que ser aprobada con una ley, por supuesto), se tramitará de manera paralela a los Presupuestos. Y hay una norma más que sumar a este dúo: la condonación de la deuda autonómica.

Así, Montero afrontará durante el primer semestre de 2026 un notable reto: tramitar tres normas clave para el tejido económico del país y especialmente importantes para las regiones.

Seis meses en los que la vicepresidenta primera estará en el candelero... Y lo hará en un momento muy adecuado para sus aspiraciones políticas. A las puertas de las elecciones de Andalucía, que se tienen que convocar como tarde en junio, en las que competirá por la presidencia de la Junta como candidata del PSOE.