El Gobierno presentará en enero una propuesta de reforma de la financiación autonómica

El Gobierno presentará una propuesta para reformar la financiación autonómica en enero. Así se lo ha comunicado María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a las regiones durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes.

Quien ha informado de ello a los medios ha sido Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, a su salida del cónclave regional. El representante popular ha indicado que Montero les ha informado de que, "en dos meses", su departamento presentará una iniciativa para reformar la financiación autonómica. Sin embargo, la ministra les ha dado pocos detalles al respecto.

De hecho, el político del PP ha denunciado que esta iniciativa es, para él, "el cuento de la lechera". Ha afirmado que la vicepresidenta primera sólo ha ofrecido "vaguedades" sobre la propuesta que maneja.

Marín ha asegurado que Montero sólo ha dado un detalle de la reforma, que ha puesto en guardia a los consejeros asistentes a la cita: que integrará la "bilateralidad" , mezclándola con "multilateralidad". Con todo, tampoco se ha concretado nada respecto a esto.

"Se ha hablado en todo momento de vaguedades. Se van a tener en cuenta diferentes fondos de compensación. ¿Qué fondos? La respuesta que dan es 'Estamos viendo' . Mire, esto no es serio", ha lamentado el consejero murciano. "Estas no son las formas".

El consejero murciano también ha informado de que finalmente, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, también se le ha dado luz verde a los objetivos de déficit del 0,1% del PIB hasta 2028 para las comunidades autónomas. Con el voto en contra de las regiones del PP, claro, que reclamaban, al menos, un 0,2%.

Así en 2026, el objetivo déficit general se quedaría en el 2,1% del PIB, de que un 2% corresponde al Estado y un 0,1% a loas comunidades autónomas. La entidades locales quedan restringidas al equilibrio presupuestario. Es decir, que no podrán tener déficit.

Por otro lado, la regla de gasto (lo que pueden elevar su gasto las Administraciones Públicas) se elevará del 3,2% actual al 3,5% en 2026.