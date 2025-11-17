Hacienda ofrecerá a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% hasta 2028

Hacienda da los primeros pasos para poner en marcha los Presupuestos Generales del Estado. Este martes se reúne con las comunidades autónomas (CCAA) para ofrecerles la senda de déficit y gasto para el año que viene.

El objetivo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, es que las regiones tengan un déficit máximo del 0,1% hasta 2028. Por tanto, es la máxima desviación que podrán tener en sus cuentas de 2026, 2027 y 2028.

Además, el Estado contará con un capacidad de déficit del 2% de PIB, mientras que las entidades locales tendrán que respetar el equilibrio presupuestario. Es decir, que no podrán tener déficit.

Será la propuesta que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, traslade a los consejeros regionales durante el encuentro que comienza a mediodía.

Por ahora no hay más detalles, aunque los responsables autonómicos confían en que el ministerio ponga encima de la mesa las bases de la nueva financiación que prepara el Gobierno.

