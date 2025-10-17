Las empresas españolas ya pierden 20 millones al día en exportaciones por la guerra comercial global

Trump amenaza con más aranceles si España no aumenta su gasto en defensa, poniendo en peligro 18.000 millones de euros en exportaciones a EE.UU.

España podría perder 1,34 puntos de PIB en un año por los aranceles a productos de la UE, afectando más de 21.300 millones de euros.

Los aranceles de EE.UU. han provocado una caída del 1,4% en los ingresos por exportaciones españolas hasta septiembre de 2025.

2025 será un año que se recordará por la guerra comercial mundial que se ha declarado entre los principales actores globales. Los aranceles de Estados Unidos y las sucesivas amenazas de nuevas tasas por parte de Donald Trump están causando estragos en el comercio mundial. Y las empresas españolas no son ajenas a este fenómeno.

Las ventas de las empresas españolas en el exterior han entrado en negativo. Según los datos de la Agencia Tributaria, los ingresos de las compañías nacionales por sus exportaciones han caído (hasta finales de septiembre) un 1,4%.

Así, la media de exportaciones diarias en lo que va de 2025 está en 1.426 millones de euros. Esta cantidad supone que las empresas venden 20 millones de euros menos al día que el año pasado.

Pese a la caída, las ventas nacionales están compensando la pérdida de los mercados exteriores. Los ingresos de las empresas solo en España han subido hasta los 4.698 millones de euros de media al día. Una cantidad que supone un 8,5% más que el año pasado.

Esto es lo que ha permitido que, en términos generales, los ingresos del sector privado hayan seguido creciendo con buena salud. Concretamente, están en los 6.123 millones de euros de media diarios, un 6% más que en 2024.

Cabe recordar que las exportaciones españolas a Estados Unidos, desde agosto, están sometidas a los aranceles del 15% que la Casa Blanca y Bruselas pactaron para los productos europeos que se comercialicen en el mercado estadounidense (con contadas excepciones).

En este sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya calculó que, solo con los aranceles a los productos de la UE, España podría perder 1,34 puntos de PIB en un año (más de 21.300 millones de euros).

La situación podría empeorar. Donald Trump ha amenazado con aplicar aranceles adicionales a España si no eleva su gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Unos nuevos aranceles afectarían, directamente, a unos 18.000 millones de euros en exportaciones españolas a Estados Unidos. Unas ventas ya damnificadas por la citada tasa del 15% a los productos de la UE.

El mercado estadounidense supone el sexto destino internacional de las exportaciones españolas y el primero fuera de Europa.

Las exportaciones de España a Estados Unidos suponen el 12,3% de las ventas a países que no forman parte de la Unión Europea. Entre los productos españoles más vendidos en el mercado estadounidense se encuentran los derivados del petróleo o determinados aparatos eléctricos.

Sin embargo, son las empresas del agro, con 3.500 millones en ventas, las que más temen el impacto arancelario. Estados Unidos supone el mayor mercado no comunitario para los alimentos y las bebidas españolas, especialmente para el aceite de oliva (1.000 millones de euros en exportaciones) y el vino (390 millones).