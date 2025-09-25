La AIReF denuncia que supervisa las cuentas públicas "a ciegas" por la falta de Presupuestos Generales

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido este jueves de que está "completamente a ciegas" en la supervisión de las cuentas públicas por la falta tanto de objetivos de estabilidad como de proyecto presupuestario.

"El marco fiscal nacional está anestesiado", ha lamentado Herrero en un acto organizado por Fedea, ya que no se han aprobado objetivos de estabilidad -que afectan a todas las administraciones-.

Tampoco hay presupuestos nuevos desde 2023 ni proyecto de presupuestos, con el que "al menos sabríamos lo que el Gobierno pretende hacer".

Esta falta de información no se suple con el plan fiscal estructural de medio plazo remitido a Bruselas el pasado año, ha advertido, ya que España incluyó solo "el contenido mínimo" exigible, "ni un decimal más de lo que exigía" la Unión Europea.

Este documento no tiene información desglosada por subsectores, ha advertido, por lo que no se sabe qué parte corresponde a la administración central, cuya supervisión "en este momento es muy difícil por no decir imposible".

De hecho, España es el único país que no ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2025 y tampoco ha solicitado la cláusula de escape para el gasto en defensa, lo que podría implicar ajustes en futuros planes.

"España explotó todos los márgenes que permitía la normativa", ha señalado, no solo en términos de contenido sino también institucional, ya que no sometió el plan fiscal a debate ni con las administraciones territoriales -"un error de libro"-, ni con el Parlamento ni con la AIReF.

Herrero ha reiterado que, a pesar de todo, espera que este plan se cumpla en 2025 y 2026, aunque para 2027 y 2028 será necesario adoptar medidas adicionales.

Por otra parte, ha avanzado que la AIReF va a revisar al alza la previsión de crecimiento económico para este año, actualmente en el 2,3%, después de la revisión de las cifras del INE y para ajustarla a la reducción de la incertidumbre y el aumento de la inmigración.

La presidenta de la AIReF ha considerado "preocupante" que el Gobierno haya comunicado a la Comisión Europea que no necesita modificar la normativa nacional para adaptarla a la directiva europea de marcos fiscales nacionales, que tiene que transponer antes de final de año.

Lo más importante, ha subrayado, es armonizar las reglas de gasto nacional y europea, que son tan distintas que este año la nacional es 11.000 millones de euros más exigente que la europea.

Además, sería necesario regular el plan fiscal estructural de medio plazo, regular el papel de la AIReF en las nuevas reglas fiscales, establecer la relación entre el plan fiscal y el plan presupuestario de medio plazo o fijar criterios de reparto de objetivos entre subsectores.

En ese sentido, Herrero ha lamentado que el Gobierno sólo pretenda modificar el estatuto de la AIReF para obligarla a someterse a una evaluación externa y no para incorporar otras materias, al tiempo que ha advertido del "riesgo" de que se minusvalore su papel y llegue a calar en la sociedad que "no sería necesaria".

La AIReF prevé publicar una opinión sobre la necesaria reforma del marco fiscal nacional a finales de octubre o principios de noviembre.