Los ministros Cuerpo y Albares se reúnen con el secretario del Tesoro de EEUU para abordar las relaciones comerciales

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se han reunido esta mañana en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral.

Dicho encuentro se ha celebrado en la sede del Ministerio de Exteriores, en el Palacio de Viana, y a él también ha asistido el secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Esta reunión se ha celebrado en paralelo a las reuniones de negociación comercial entre Estados Unidos y China que están teniendo lugar en Madrid.

Relaciones EEUU - UE

Fuentes de Exteriores han indicado que en la reunión con Bessent y Greer, el Gobierno ha recordado la importancia de las relaciones entre EEUU y la UE, "la mayor del mundo", pues representa el 30% del comercio de bienes y servicios a nivel global.

Las mismas fuentes han señalado que el Ejecutivo español ha trasladado a los representantes estadounidenses la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EEUU, "en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas, a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario", añaden.

Reunión con el secretario del Tesoro, @SecScottBessent, y el representante de Comercio de EE.UU., @jamiesongreer. Hemos abordado nuestra estrecha relación bilateral y los principales asuntos globales.



España está comprometida con la paz, libre comercio, cooperación y diálogo pic.twitter.com/Dv5Agd8L9X — José Manuel Albares (@jmalbares) September 15, 2025

Asimismo, el Gobierno ha reafirmado en este encuentro su compromiso con los principios de la cooperación y el diálogo con los países aliados como EEUU.

El ministro Albares ha destacado en su cuenta de 'X' que durante la reunión se ha abordado la estrecha relación bilateral entre ambos países y los principales asuntos globales. "España está comprometida con la paz, libre comercio, cooperación y diálogo", ha apuntado el ministro.

Bessent en Madrid

El secretario de Tesoro de Estados Unidos arrancó el pasado viernes una visita a Europa que también incluye una parada en el Reino Unido, según informó la Casa Blanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su paso por Madrid, Bessent se está reuniendo con altos representantes chinos, incluido el viceprimer ministro He Lifeng.

En dicha cita, Bessent aborda cuestiones de "seguridad nacional, económica y asuntos comerciales de interés mutuo" para ambas superpotencias, como la lucha contra el blanqueo de capitales o la red social TikTok.

Tras su visita a España, Bessent se dirigirá al Reino Unido para verse en Londres con colegas en el Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.