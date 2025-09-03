Uno de cada 10 desempleados europeos es mujer y española: España lidera el paro femenino en la UE con una tasa del 11,6%

En España hay 1,47 millones de mujeres en paro. Si los datos se comparan con los del conjunto de la Unión Europea (UE), uno de cada 10 desempleados europeos es una mujer española. La tasa de paro femenino en nuestro país es del 11,6%, la más elevada de todo el bloque.

Las diferencias empiezan dentro de España. Exactamente, según los datos publicados el martes por el Ministerio de Trabajo, agosto cerró con 1.471.731 mujeres en situación de desempleo.

A pesar de que es el menor registro desde 2008, la cifra supera en algo más de 516.000 personas el dato masculino. Hay 954.780 hombres que no tienen trabajo en nuestro país.

Es decir, aunque el número de mujeres en situación de desempleo ha descendido de forma significativa en los últimos trimestres, sigue situándose por encima del número de hombres en paro.

Las causas que explican este fenómeno son estructurales.

Tal y como señala José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, uno de esos factores es “la mayor concentración de mujeres en sectores como servicios, comercio y hostelería”, que están “más expuestos a la estacionalidad y a la volatilidad del empleo”.

También afectan “el peso del desempleo de larga duración en mujeres de edad media y avanzada y las desigualdades territoriales que amplifican la brecha”.

Por ejemplo, y de nuevo según los datos de agosto del Ministerio de Trabajo, en total hay 1,4 millones de desempleados mayores de 45 años. De ellos, más de 865.000 son mujeres, mientras que 544.000 son hombres.

A su vez, el número de paradas es superior al de parados en las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Las mayores diferencias se dan en Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

Otra de las razones que explican esta diferencia es que “aunque el paro femenino también baja, lo hace a un ritmo algo más lento que el masculino, lo que mantiene la diferencia”.

Los datos así lo refrendan. Hace justo un año, es decir, en agosto de 2024, había en España poco más de un millón de hombres sin empleo. Por tanto, en doce meses la cifra se ha reducido un 6,5%.

A su vez, 1,55 millones de mujeres estaban en el paro. Si este agosto cerró con 1,471 millones de desempleadas, la reducción se limita al 5%.

Con estas desigualdades internas, España lidera el desempleo femenino en el conjunto de la UE. Así lo reflejan los últimos datos publicados por Eurostat, los correspondientes a julio.

Según la oficina estadística comunitaria, la tasa de paro femenino de España es del 11,6%, es decir, 5,6 puntos porcentuales por encima de la de la UE, que es del 6%. La diferencia es mayor respecto a la eurozona, cuya tasa está en el 5,8%.

Tras España, los países europeos que adolecen de un mayor desempleo entre las mujeres son Grecia (10,1%), Suecia (8,6%) y Finlandia (8,5%).

Malta (2,6%), República Checa (3,1%) y Alemania (3,3%) cuentan con las tasas más reducidas.

La disparidad con nuestros vecinos responde a una combinación de paro estructural elevado y una brecha de género más marcada en España que en otros países europeos.

España, líder en la UE

“Mientras que en la UE las tasas de desempleo masculina y femenina son muy similares, en España la distancia es de más de dos puntos, reflejando desequilibrios sectoriales y sociales que afectan de manera particular a las mujeres”, añade Corrales.

Hay que tener en cuenta que, según el organismo estadístico europeo, España es el país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete. La tasa general de paro se situó en junio y julio en el 10,4%.

Por el contrario, la tasa de paro de la UE se moderó una décima para quedarse en el 5,9%. Lo mismo ocurrió con la de la eurozona, que se redujo al 6,2%.

Por detrás de España se situó Finlandia (9,9%) y Suecia (8,9%). Por el contrario, las menores cifras se observaron en Malta (2,6%), República Checa (2,8%) y Eslovenia (2,9%).

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

En total, 13,025 millones de personas carecieron de empleo en la UE durante el séptimo mes de 2025. De ellos, 10,805 millones se encontraban en la zona euro.

Si se toma la cifra de la UE como referencia, 11,29 de cada 100 parados europeos son mujeres españolas. O lo que es lo mismo, algo más de uno de cada 10.

Brecha de género

La diferencia con nuestros vecinos no se explica sólo porque el desempleo general sea más alto en España, aunque ese es un factor de base. La clave está en que la brecha de género en el paro es más amplia que en la media europea.

De nuevo, Corrales señala que la divergencia responde a “la concentración femenina en sectores más inestables, el mayor peso del desempleo de larga duración, y las diferencias regionales que golpean con especial fuerza a ciertos colectivos de mujeres”.

Todo ello hace que, “aunque el mercado laboral mejore, las mujeres partan de una posición más vulnerable y tarden más en beneficiarse de la recuperación”.