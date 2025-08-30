España, líder de inflación entre los grandes de la UE con un 2,7%: el triple que Francia

La inflación española se ha enquistado en el entorno del 3%. La tasa general repuntó al 2,7% anual en julio y se ha mantenido en dicho nivel en agosto, según los datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, España se coloca líder de inflación entre los grandes países de la Unión Europea (UE). El aumento de los precios patrios más que triplica el de Francia y supera con creces el de otros motores económicos del continente, como Alemania e Italia.

Según comunicó este viernes el INE, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha mantenido en el 2,7% en agosto, misma cifra que en julio. Esto se debe, por un lado, al efecto a la baja de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que recortaron sus precios más que hace un año y de la electricidad.

Por el otro, los carburantes también bajaron de precio, pero menos que el año pasado. Y han neutralizado los descensos de alimentos y electricidad.

El IPC subyacente –que no incluye en su cálculo los alimentos no elaborados ni los productos energéticos– ha crecido en el octavo mes del año una décima, y se ha puesto en el 2,4%. Se trata del valor más elevado desde el pasado abril.

La situación a la que se enfrentan los consumidores españoles difiere la que afrontan nuestros vecinos del norte: la inflación interanual en Francia bajó una décima en agosto, al 0,9%.

El IPC francés se ha moderado gracias a la ralentización de los precios de los servicios, en particular en el sector de transportes, tal y como explica el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Como la inflación francesa, la italiana se ha moderado una décima en agosto, en su caso hasta el 1,7%, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

En agosto, la inflación subyacente transalpina, que excluye la energía y los alimentos frescos, ha registrado una subida interanual del 2,1%, por encima del 2% de julio.

De la tendencia registrada por Francia e Italia se ha desmarcado Alemania. El IPC germano ha registrado en agosto la primera subida de 2025. Dos décimas concretamente, y se ha asomado al 2,2%.

Para comparar la inflación entre distintos países de la eurozona, es necesario utilizar el dato armonizado, es decir, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).

Como en el caso de la tasa general, el IPCA de España se ha mantenido estable en el 2,7% en el octavo mes del año. A su vez, la tasa francesa se ha moderado al 0,8%.

Por tanto, el IPCA español más que triplica al francés. Igualmente, el IPC armonizado de España supera al de Italia, que ha seguido en agosto en el 1,7%, y al de Alemania, que se acelerado tres décimas, hasta el 2,1%.

Siete décimas más que en la UE

Aunque el viernes se conocieron los IPC adelantados de las cuatro principales economías de la eurozona, habrá que esperar hasta el próximo martes para que Eurostat publique las cifras de agosto tanto del bloque del euro como del conjunto de la UE.

Las últimas cifras disponibles son las de julio, cuando la tasa de inflación interanual de la zona euro se mantuvo sin cambios en el 2%, justo en el objetivo a medio plazo que busca el Banco Central Europeo (BCE).

En el Club de los 27, los precios subieron un 2,4%, una décima más.

Entre los países de la UE, las tasas más bajas de inflación en julio se registraron en Chipre (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%), mientras que las mayores subidas de precios correspondieron a Rumanía (6,6%), Estonia (5,6%) y Eslovaquia (4,6%).

Si se toma como referencia julio, cuando el IPCA de España también repuntó un 2,7%, el diferencial de precios desfavorables para los consumidores españoles es de siete décimas respecto a la media de la eurozona y de tres décimas frente a toda la UE.