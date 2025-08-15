España destina menos gasto público a prevención y extinción de incendios que la media de la Unión Europea

España destina un 0,4% de su gasto público a la lucha contra los incendios, incluyendo tareas tanto de prevención como de extinción, según Eurostat. Un porcentaje que está por debajo de la media de la Unión Europea, que no ha variado desde el año 2015 y que en 2023 se vio superado por el de otros 13 Estados miembros.

Todo ello pese a que España ocupa la sexta posición entre los Veintisiete en la media anual de hectáreas quemadas en este mismo periodo (2015-2023) en proporción con el tamaño del país.

Eurostat publica anualmente un informe sobre la dimensión del gasto total que las Administraciones Públicas de los distintos países de la UE destinan a servicios de protección de incendios.

En esta categoría se incluyen todas las partidas destinadas a la prevención, detección, control y extinción de incendios. También el gasto que emplea para la formación y el mantenimiento del personal y los equipos, así como el derivado de ciertas funciones relacionadas que cumple Protección Civil.

Los últimos datos publicados por la oficina estadística europea, correspondientes al año 2023, vuelven a situar a España por debajo de la media de gasto público de los Veintisiete, que se situó en un 0,5%

En concreto, todas las Administraciones españolas destinaron a la lucha contra los incendios alrededor de 2.763 millones de euros en 2023, lo que equivale al 0,4% del total del gasto público en España.

Actualmente, trece países dedican un mayor porcentaje del gasto público a luchar contra el fuego. Destacan en especial los datos de Rumanía, con un 0,9%, seguida de Estonia y Grecia, ambos con un 0,7%.

Otros países

Con un porcentaje del 0,4% hay otros nueve países de la UE. En cambio, a la cola en gasto se sitúan Dinamarca, que únicamente destina el 0,1% del gasto total; Malta, con el 0,2%, e Islandia, Portugal y Austria, con el 0,3%.

Los datos de Eurostat sitúan a España históricamente por debajo de la media de la UE en gasto público en protección de incendios. Desde 2016 dicha media es del 0,5% y en España se ha mantenido en el 0,4% pese a crecer en términos absolutos.

La posición de España en gasto público para la lucha contra incendios contrasta con el puesto que ocupa en cuanto a la proporción de superficie quemada respecto al total del país.

Según las estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS por sus siglas en inglés), en el periodo comprendido entre 2015 y 2023 (años en los que el gasto en servicios de protección de incendios fue del 0,4%) España fue el sexto país con más hectáreas en proporción con su territorio de media anual: 86.346, un 0,19% de la superficie del país.

Si se tienen en cuenta sólo las hectáreas quemadas en 2023 (91.220), España pasa al quinto puesto de este peculiar ranking, teniendo por delante sólo a Grecia, Portugal, Chipre e Italia.

Ya en 2025, y dada la crisis actual (con más de 150.000 hectáreas quemadas), España está ocupando el segundo puesto en superficie quemada en proporción con el tamaño del país. Y disputándole el puesto.

Presupuestos

Conocer el importe exacto de los presupuestos que destinan las distintas administraciones públicas a labores de extinción y prevención de incendios es una labor compleja. En muchos casos, estas partidas van incluidas en programas que abarcan muchos otros aspectos y no siempre incluyen los mismos elementos.

De hecho, organizaciones como Greenpeace o Civio llevan tiempo denunciando la falta de transparencia y homogeneización de la información disponible al respecto. En concreto, avisan de la dificultad de acceder a datos comparables, la falta de criterios y categorías comunes o el silencio administrativo de algunas autonomías.

A nivel nacional, el Consejo de Ministros del 10 de junio aprobó el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales para 2025, dotado con un total de 115,8 millones de euros. Aunque a esta cantidad habría que sumar la aportación de otros programas que no forman parte de este plan y cuyo importe exacto se desconoce.

Dentro de las comunidades autónomas, entre las que sí han proporcionado datos para el ejercicio actual se encuentra Andalucía. Según la Junta, este año el Plan Infoca cuenta con un presupuesto histórico de 257 millones de euros, de los cuales 111 millones se destinan a la extinción y 146 millones a la prevención.

En el caso de Castilla y León, el presupuesto comunicado asciende a unos 127 millones de euros, de los que 74 millones de euros han ido destinados a prevención. Por su parte, el plan Infocam de Castilla-La Mancha tiene un presupuesto asignado para este año de 116 millones de euros (60 millones para prevención y 56 para extinción).

La junta de Extremadura destina este año alrededor de 73 millones de euros a luchar contra los incendios forestales, pero no desglosa los detalles de esta partida. Tampoco lo hace la Comunidad de Madrid, que ha elevado este ejercicio su presupuesto hasta los 50,9 millones de euros.

El presupuesto de Galicia en 2025 asciende a unos 200 millones de euros, de los que según la Xunta 50,5 millones van destinados a prevención. En el caso de Cataluña, la Generalitat únicamente ha proporcionado datos relativos a la prevención (74 millones de euros), pero a no a extinción.

Por su parte, la Comunidad Valenciana prevé destinar este año 116,6 millones de euros, mientras que Asturias tienen marcha un plan plurianual de 100 millones de euros para gestión forestal y prevención y extinción incendios.