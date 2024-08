Las ganancias de las tiendas de alimentación se frenan en el 1% mientras que las de sus intermediarios suben al 17%

Los intermediarios de la cadena alimentaria continúan ensanchando sus márgenes empresariales, que en el segundo trimestre de 2024 se elevaron hasta el 16,94%. Al mismo tiempo, el comercio al por menor no remonta y sigue presentando cifras inferiores a las del resto del sector. Especialmente en el caso de las pequeñas tiendas de barrio, cuyo margen fue del 1,09%.

Según los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales y la Agencia Tributaria (AEAT), el margen conjunto de los intermediarios y el comercio al por mayor de materias primas, alimentos, bebidas y tabaco fue más de quince veces mayor que el de las tiendas especializadas. Durante el mismo periodo, el comercio al por menor en su conjunto registró un margen del 7,26%.

Dentro de ese comercio al por menor se encuentran las citadas tiendas de barrio, pero también los supermercados. En este último caso, la rentabilidad fue considerablemente superior; en concreto, del 15,82%. En el lado contrario, y al igual que con las pequeñas tiendas, los puestos de venta en mercadillos no corren mejor suerte, con un margen del 1,53%.

¿Qué son los márgenes empresariales? Los márgenes empresariales reflejan la rentabilidad de una empresa, expresando la proporción de ingresos (facturación) que se convierte en beneficio después de cubrir los costes. Por ejemplo, si una empresa tiene ingresos de 100.000 euros y sus costes operativos son de 80.000, el margen es del 20%. O lo que es lo mismo, el 20% de los ingresos de dicha empresa se convierte en beneficio.

Dentro del comercio al por mayor, el relativo a las materias primas agrarias y animales vivos fue el que presentó más rentabilidad, con un margen empresarial del 34,39%. Por su parte, en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco —es decir, productos ya listos para su consumo— fue del 20,8%.

La industria agroalimentaria también registra una rentabilidad muy por encima de la del comercio al por menor. En concreto, su margen empresarial en el segundo trimestre del año fue del 31,11%. Por el contrario, en el sector primario —agricultura y ganadería— la rentabilidad quedó muy por debajo, en el 3,37%.

Los datos ilustran el desigual reparto de beneficios en un sector, la alimentación, cuyos precios de venta al público se han incrementado notablemente en los últimos años. Según los datos de Eurostat, entre enero de 2021 y julio del presente curso, el coste de los alimentos en España se ha disparado un 30,6%.

En el conjunto de la cadena alimentaria, el margen empresarial en el segundo trimestre de 2024 se situó en el entorno del 13%, tras crecer un 44,56% desde 2021. En las tiendas de barrio el crecimiento es parecido, del 45,33%, mientras que los intermediarios han visto crecer sus ganancias un 61,64%.

En cualquier caso, destaca la diferencia entre unos márgenes de poco más del 1% y otros que llegan a superar el 30%. Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, la buena marcha de la economía no se está trasladando al pequeño comercio.

Ampliando el foco, los márgenes empresariales de todos los sectores fueron del 8,65% en el segundo trimestre de 2024. Se trata del dato más elevado de la serie histórica, que parte de 2009, y que supera ampliamente los registros previos a la pandemia de la covid-19 (en el último trimestre de 2019 la rentabilidad se situaba en el 5,62%).

No obstante, el cálculo de los márgenes empresariales no convence a ciertos expertos, quienes argumentan que los datos no reflejan adecuadamente la situación real de las empresas. Algunos críticos señalan que la metodología utilizada no considera aspectos cruciales como los costes financieros, lo que podría llevar a un diagnóstico erróneo de la salud financiera empresarial.