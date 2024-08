De la Fuente (Fedea): "Una deriva confederal nos dejaría con un Estado muy desigual y poco funcional"

Ángel de la Fuente es uno de los principales sabios sobre el sistema de financiación autonómica que hay en España. Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha publicado numerosos informes y análisis sobre la situación de las finanzas regionales y las diferentes propuestas que se manejan para su futuro. Y, cómo no, tiene su propia postura sobre el concierto catalán que han pactado el PSC y ERC.

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL - Invertia, avisa de que el concierto catalán y que la región salga del Régimen Común suponen "una pésima idea". Es más, avisa de que la eventual apertura a una "deriva confederal" para todo el sistema autonómico por el pacto catalán "sería llevar el disparate al límite y, básicamente, cargarnos el Estado".

¿Cómo valora el concierto catalán tal y como es recogido en el acuerdo entre ERC y PSC?

Es una pésima idea que supone abrir el camino hacia una deriva confederal que podría dejarnos con un estado muy desigual y poco funcional. Supone abrir la puerta a que las comunidades más ricas puedan quedarse con el grueso del excedente fiscal que se genera en su territorio, sacándolo de la caja común.

Puesto que este excedente es lo que financia las políticas sociales de ámbito nacional y complementa la financiación de las comunidades de menor renta, el resultado será menos redistribución y más desigualdad. En la medida en que esto se produzca, se debilitará también la situación del Gobierno central, que verá reducirse sus recursos tributarios propios y será cada vez más dependiente de transferencias a negociar con los territorios.

Es cierto que el problema ya existe, puesto que un sistema de este tipo ya se aplica en los territorios forales, pero la solución no es extenderlo a otras comunidades. Lo que puede ser soportable como excepción, restringida a una pequeña parte del país, se convierte en una rémora enorme si tiende a generalizarse.

¿Cuál va a ser el efecto de esta medida, si se lleva a cabo, sobre el sistema de financiación autonómica?

Está implícito en lo que he dicho antes: menos recursos para la nivelación interterritorial y, por lo tanto, riesgo de una mayor desigualdad en la calidad de los servicios públicos y ciertas prestaciones sociales entre unas partes del país y otras.

El modelo incluye unas vías de solidaridad... ¿Cree que el cupo será suficiente para compensar la salida de Cataluña del Régimen Común?

Habrá que ver cómo se fijan el cupo y la cuota de solidaridad. En principio, podrían fijarse para mantener constante la aportación catalana a la caja común, pero entiendo que la idea no es esa, sino más bien la contraria: reducir hasta donde sea posible esa aportación, seguramente de una forma gradual para que haya menos resistencia.

¿Considera que sólo es necesario reformar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) para crear el concierto catalán?

Yo diría que habría que reformar también la Constitución porque estamos hablando de un cambio muy importante en el modelo de estado, no de un retoque menor del sistema de financiación regional.

¿Es sostenible el modelo autonómico sin Cataluña?

Casi todo es sostenible si uno se empeña, pero tiene sus costes. Si perdemos al menos parte de la aportación solidaria de una comunidad rica, el resto del país tendrá que apretarse el cinturón para apañarse con menos recursos, o subir los impuestos. La pérdida de recursos se notará, pero no tiene por qué generar un colapso.

¿Cree que el concierto catalán va a desatar un torrente de reclamaciones en la misma dirección por parte del resto de las autonomías?

Quiero creer que no, porque no sería sensato, pero en este país la obsesión por no ser menos es una fuerza poderosa que a veces nos lleva por mal camino.

Un modelo confederal sería llevar el disparate el límite y, básicamente, cargarnos el Estado

En caso de consumarse el concierto catalán... ¿Sería posible que todos los territorios transitaran a alguna suerte de modelo confederal?

No, no, eso sería llevar el disparate al límite y, básicamente, cargarnos el Estado, aunque no es descartable por lo ya dicho. La tentación ciertamente existirá para los territorios más ricos…

Llegados a esta situación, tendría sentido abrir un debate serio sobre el modelo de Estado que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a él en un esfuerzo, seguramente vano, por que ciertas minorías o territorios se sientan más a gusto y dejen de amenazar con irse.

Entre la independencia de Cataluña y una deriva confederal que nos deje con un estado disfuncional e insolidario, no estoy muy seguro de qué prefiero, y que conste que sentiría enormemente la pérdida de una tierra en la que he vivido más de veinte años y a la que tengo un enorme cariño. Me resisto a pensar que haya que escoger entre esas dos cosas, pero estoy empezando a tener dudas.

Hay dudas respecto a la fiabilidad del sistema tributario, con la gestión de los impuestos dividida. ¿Qué opina usted?

La gestión tributaria es una actividad en la que las economías de escala y el control de la información son esenciales. Si dividimos la AEAT en trozos, la recaudación será más cara y menos efectiva. Tendremos más fraude y mayores costes.