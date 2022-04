Actores clave de la economía mundial alertan de una larga inflación en Wake Up!; según el Gobierno acabará en un año

Inflación, inflación e inflación. Ha sido una de las expresiones más repetidas durante las cinco jornadas de Wake Up, Spain!, incluida la última, celebrada este viernes. En ella, agentes financieros como Blackrock y organizaciones como la propia OCDE alertaron de que el impacto de las subidas de precios va a ser más duradero de lo esperado. En el Gobierno, aunque admiten y comparten la preocupación, esperan que el IPC se acabe conteniendo.

"La inflación perdurará más en el tiempo de lo que en un primer momento pensábamos. Y esto pone a los bancos centrales en una situación más complicada", apuntó Aitor Jauregui, responsable de Blackrock en España y Portugal.

"Vemos diferentes velocidades en la retirada de los estímulos. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra han acelerado. En Europa es distinto. No esperamos que el Banco Central Europeo (BCE) suba tipos antes de finales de finales del año", indicó.

Wake Up, Spain! 2022 Sara Fernández / Silvia P. Cabeza

Esta inflación es consecuencia directa de la guerra en Ucrania, que está elevando los precios de la energía y de otras materias primas. "La guerra agrega una incertidumbre significativa a la economía global a medida que emerge de la pandemia de Covid-19", admitió Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante su participación telemática en el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

"La OCDE estima que el crecimiento económico en la zona del euro podría ser casi 1,5 puntos porcentuales más bajo este año que lo proyectado antes del conflicto", calculó. Entre otras cosas porque "la inflación, ya elevada, podría ser al menos otros dos puntos porcentuales más alta en la zona del euro".

En esta situación, "la economía española está ahora expuesta a varios riesgos a la baja este año" y "volver a un PIB prepandemia se retrasa".

En el Gobierno no comparten el pesimismo, aunque admiten parte del alcance de la inflación. Con todo, deslizan que sus previsiones para los precios no casan con las de las consultoras y órganos regulatorios. Concretamente, según ha podido saber este periódico, esperan que la inflación no pase del 5% de media en este 2022, y que se quede entre el 2% y el 3% el próximo año.

Este pronóstico queda por debajo del que han hecho, por ejemplo, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La institución gobernada por Pablo Hernández de Cos vaticina una inflación media del 7,5% para este año, mientras que el órgano dirigido por Cristina Herrero prevé un 6,5%.

En público, el Gobierno también defiende la tesis de que la inflación se acabará conteniendo, a pesar de que en marzo el IPC estuvo cerca del 10% de aumento anual. En Wake Up, Spain!, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, insistió en que la inflación tiene una causa "muy clara", que es la subida de los precios de la energía y el gas, sobre la que el Gobierno ya está actuando.

En este sentido, subrayó que el resto de países europeos "no ha ido a rebajas fiscales". Hay "cierto consenso en el Ecofin" en que las medidas necesarias para afrontar las consecuencias de la guerra pasan por bonificaciones y ayudas. Fórmulas a las que España y Portugal quieren sumar una importante intervención del mercado energético topando el precio del gas.

¿Habrá medidas adicionales? No... Por ahora. Montero añadió que espera que los precios "se vayan estabilizando" y recordó que ya hay en marcha un plan, con medidas hasta el 30 de junio, que movilizará hasta 16.000 millones de euros.

"Tendremos que ir viendo si somos capaces de estabilizar la inflación y que no se contamine al resto de cadena valor (...). Nuestro paquete de medidas es el ajustado".

