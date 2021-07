Las comunidades autónomas exigen más déficit a Montero para pagar la factura de la Covid e indemnizar a interinos

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha pasado con menos polémica de la esperada. La mejora de la financiación directa de las autonomías y las partidas especiales (más de 7.000 millones, en total) para compensar el IVA de 2017 y la liquidación negativa del 2020 han apaciguado el temporal. Aun así las Comunidades Autónomas se han vuelto contra el Ministerio de Hacienda por el déficit.

Entre las regiones ha caído como un jarro de agua fría la rebaja de déficit que tendrán que afrontar en 2022. Para ellas, esto supone un significativo recorte de su capacidad de gasto cuando todavía tienen que afrontar parte de la factura de la Covid y cuestiones como la potencial indemnización a los interinos.

De hecho, varias regiones señalaron este aspecto a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, durante el cónclave celebrado el miércoles. En la cita, según ha podido saber Invertia, responsables de varias regiones, tanto del Partido Popular como del PSOE, reclamaron que se les diera un mayor margen de déficit para, precisamente, ganar mayor capacidad de gasto.

Incluso Jaume Giró, el primer conseller de Hacienda de Cataluña que ha participado en un cónclave fiscal en cinco años, ha criticado esta cuestión ante la prensa y ha insistido en que el déficit debería ser del 1,1% del PIB para el año que viene. Considera que en 2022 aún habrá una emergencia social y sanitaria por la pandemia.

"La respuesta es que no, que no podrá ser. Esto me hace deducir que el Gobierno considera que en 2022 no habrá ningún efecto de la pandemia del Covid", ha lamentado Giró.

El Gobierno quiere rebajar el déficit público del 8,4% del PIB que se espera en 2021 al 5% del PIB en 2022. En el caso del conjunto de las autonomías, la tasa de déficit (no hay objetivo de déficit puesto que la reglas fiscales están y estarán suspendidas) pasa del 0,6% al 0,5% del PIB.

Cuestión de déficit

Sin embargo, las regiones consultadas por Invertia indican que la 'pérdida' de capacidad de déficit es bastante mayor. Ellas conservan dentro del déficit permitido en 2021 el fondo Covid, que supone unos 16.000 millones (un 1,4% del PIB) y cuyo impacto negativo ha asumido el Gobierno central.

Es decir, que desde su punto de vista pierden un 1,7% de PIB (alrededor de 20.500 millones de euros) de capacidad de gasto para 2022 y no solo una décima, puesto que por lo pronto no está previsto que el fondo Covid se vaya a repetir el próximo año.

Además, las regiones van a tener que seguir afrontando importantes desembolsos en el próximo año. Parte del gasto sanitario y social implementado por la pandemia, y que asumen las comunidades autónomas, se mantendrá en 2022. Este es el caso de los refuerzos de los centros sanitarios o una eventual campaña de vacunación de tercera dosis, cuya decisión está pendiente.

A esto se suma que, según apuntan las autonomías, determinados gastos en el campo de la educación también se tendrán que mantener, igual que en los servicios a la Administración Pública. En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que un 40% del gasto Covid será estructural.

Gasto adicional

Además, desde las regiones añaden un peligro adicional. En los próximos años ya tienen que comenzar a afrontar las consecuencias del decreto de interinos y por el que tienen que convocarse unas 260.000 plazas que hoy son ocupadas en el sector público por trabajadores temporales que llevan más de tres años en ellas.

Sin bien todavía no hay cifras al respecto, la mayoría de estas plazas tendrán que ser convocadas por las autonomías. Ámbitos como el de la sanidad o el de la educación están especialmente afectados por este fenómeno.

El temor radica en la cantidad de interinos que pueda no acceder a sus plazas tras presentarse a la oposición. Si acceden a ella, el incremento de gasto va a ser de cero o residual porque, en realidad, se mantiene al trabajador pero con plaza propia.

Sin embargo, el interino de más de tres años no consigue su plaza, las regiones tendrán que pagar indemnizaciones económicas de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades.

A pesar de este descenso de la capacidad de gasto que argumentan las regiones, lo cierto es que sus recursos aumentarán en 2022. Además de dos partidas dependientes de los Presupuestos del próximo años por un valor total de 7.000 millones de euros, las regiones recibirán unas entregas a cuenta de récord. Unos 112.213 millones de euros, un 6,3% más que en 2021 y la mayor cifra de la serie histórica.

